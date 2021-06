Zábavné dopoledne plné her, soutěží i poučení v jednom balení, připravili v sobotu 12. června už poosmé v řadě pro děti ze svého okolí myslivci z dívčického spolku Blata. A znovu slavili úspěch. Dětský den myslivosti přilákal do Zbudova, místní části Dívčic na Českobudějovicku, téměř dvě stovky dětí a dospělých.

Den myslivosti Zbudov | Foto: Petr Pokorný

Hlavním motivem dopoledního programu byla příroda a ekologie. „Myslivci jsou často chápáni chybně jen jako lovci se zbraní v ruce, kteří střílejí po všem, co se pohne. My se proto snažíme znovu a znovu ukazovat, že hlavním obsahem naší činnosti je především péče o přírodu a v ní žijící zvěř. A kdo jiný by se měl vztahu k životnímu prostředí učit, než děti. Na venkov se v posledních letech přistěhovalo hodně mladých rodin z měst a jejich povědomí o myslivosti je minimální nebo téměř žádné,“ uvedl předseda Mysliveckého spolku Blata Dívčice Pavel Ježek.