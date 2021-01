Tyláci každoročně uvedou 70 představení, nastudují 4 nové hry pro dětského a dospělého diváka, organizují festival ochotnických spolků Budějcká Thálie. S našimi herci se můžete potkat i v jiných divadelních souborech, které působí ve městě a jeho okolí. Tento expres je však od loňského března až do současné doby přibržděn. Těch několik málo představení uvedených v letním období je slabou útěchou. Loňský 21. ročník Budějcké Thálie se již neuskutečnil. Co tedy herci a technici spolku dělají, když nehrají?

Společně s majitelem Divadla U Kapličky na Husově třídě pracovali členové spolku na vylepšení zázemí divadla. Až k nám opět přijdete, všimnete si například změny v předsálí, nových toalet, nábytku a rozšíření hlediště. Vymalovanou šatnu a jeviště a nové osvětlení ve skladu kulis pak ocení herci a technici.

Je připravený program představení na leden až duben 2021. Jakmile to situace dovolí, po nutných oprašovačkách představení, se jde na plac. Již nyní má spolek zajištěnou šňůru představení od května do srpna. Hraní ve venkovních prostorách bude těžiště divadelních aktivit spolku v letošním roce. Pravdou je, že zkoušení nových představení je pozastaveno. Přestože i herci mají divadelní home office, bude tady dluh zastavení expresu velký.

Velmi nám chybí kontakt s diváky. Chceme jim sdělit, že jsme stále tady. I my vstupujeme do on-line prostoru na několika platformách a humor nás neopouští. Zaslali jsme všem našim příznivcům vánoční a novoroční video pozdrav. Zájemci shlédli na na webu záznam úspěšného představení Když se zhasne (režie J. Štěch). Nábídli jsme sociálním zařízením pro seniory v Jihočeském kraji veleúspěšné představení Světáci (režie J. Zajíc a J. Šupitar). Datové nosiče již dorazily na místo určení a my máme vřelou pozitivní odezvu.

Divadelní expres ve stanici Covid nevychladl. Jen nabírá novou sílu vyrazit!

V. Krištůfek a L. Bureš