Letní kino Háječek v Českých Budějovicích si vzaly o víkendu do parády desítky dobrovolníků, aby se letňák mohl ve čtvrtek 2. července otevřít divákům. Ti si vybrali pro první večery filmy Na samotě u lesa a Pomáda. Vstupenky jsou v prodeji na www.kinohajecek.cz.

Zvelebování Letního kina Háječek v Českých Budějovicích. | Foto: Tým Letního kina Háječek

Letní kino zahájí filmy Na samotě u lesa a Pomáda. Promítat se bude od 21.30 hodin, ale brány letňáku se otevřou divákům již v sedm hodin večer. “Přejeme si,aby lidé přišli dřív nasát letní atmosféru, dát si něco dobrého k pití a jídlu a vychutnali si inovace, které jsme pro ně Háječku připravili,” říká Kristýna Novotná, členka spolku Asociace jihočeských

audiovizuálních tvůrců, který nově letní kino provozuje.

Vstupné na všechny filmy je 50 Kč a diváci si mohou vstupenky koupit online, aby nemuseli čekat ve frontě u pokladny. A kdyby náhodou večerní program zhatilo počasí, peníze se jim vrátí automaticky na účet.

Na zahájení se můžete těšit na živý hudební doprovod, velkou obrazovku s ukázkami z programu a zvelebený prostor. Na tom o víkendu pracovalo více než třicet dobrovolníků. “Je úžasné, jakou energii nám dobrovolníci do letňáku přinesli. Všichni pracovali zdarma, protože jim na letňáku záleží a mají ho rádi,” říká Milan Pleva, další člen z týmu provozovatelů a dodává, že nyní se již diváci nemusí bát si sednout na lavice nebo si odskočit na toaletu. “Vysmejčili jsme, co jen šlo a přidali několik inovací. Přijďte do letňáku dříve a uvidíte,” láká Milan Pleva.

Provozovatelé zatím zveřejnili program na prvních čtrnáct dní v červenci. Kromě zmíněného zahájení, bude mezi hlavní lákadla jistě patřit premiérový film 3Bobule v sobotu 11. července. I k Bobulím připravují provozovatelé tématický večer plný programu. Diváci budou moci degustovat osm vzorků moravského vína a k tomu jim pro navození atmosféry zahraje cimbálovka. Dalším tematickým večerem bude klasika, která vás zavede do Itálie, konkrétně na Prázdniny v Římě. V prostoru pod hvězdami budete díky tomu moci spatřit i jednu hvězdu na plátně, slavnou a krásnou Audrey Hepburn. Kromě zmíněných tematických večerů přijďte do letňáku na filmy Skyfall, Trhák, V síti nebo Mizerové navždy.

Českobudějovický designer Martin Hrabánek připravil pro Letní kino Háječek novou vizuální identitu. “Identita a logo se tedy skládá hlavně z myšlenky stromů, promítačky, hvězd a pocitu z místa, které chce Háječek navodit,” přibližuje divákům vznik loga Martin Hrabánek.

Provozovatelé chtějí do tvorby programu zapojit i diváky a ti mohou na Facebooku Letního kina Háječek během léta odpovídat na anketní otázky. Nyní například na téma, zdali máte raději sladký nebo slaný popcorn.