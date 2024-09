Českem znovu prošla ničivá povodeň. Jih Čech tentokrát nezpustošila. Na Moravě ale zanechala stopu, ze které se budou tamní obyvatelé vzpamatovávat nesmírně dlouho. I tam jsou naši dobrovolníci připraveni pomáhat. „Jsme velmi potěšeni tím, jak se na nás dobrovolníci začali okamžitě obracet s nabídkou pomoci. V Českých Budějovicích pomáhali naši lidé na Výstavišti při pytlování nebo pak při odklízení škod a úklidu na Českobudějovicku. Velká poptávka po jejich práci je teď hlavně na Moravě,“ říká Monika Opelková, vedoucí Dobrovolnického centra Diecézní charity České Budějovice.

Dobrovolnické centrum Diecézní charity funguje už 20 let jako podpora pro klienty Charit v českobudějovické diecézi i mnoha dalších zařízení - například Nemocnice České Budějovice nebo třeba organizace, kde jsou lidé s duševním onemocněním. „Pro mě je to komunita lidí, kteří si navzájem rozumí, přijímají se a vůbec se vzájemně nesoudí. Každý týden je to pro mě čerstvý nádech, kdy můžu vypnout, zapomenout na všechny standardy v životě a být s lidmi, kteří pomáhají spíš více mně. Doufám, že tu také občas zanechám alespoň tu nejmenší stopu naděje pro někoho jiného,“ říká dobrovolník – student Kryštof Kalný. Pomáhá tam i Hynek Klimek, známý jihočeský novinář a spisovatel. I když mu brzy bude osmdesát let, dojíždí do Českých Budějovic ze šumavského Javorníku, aby zorganizoval pravidelná Setkání s literaturou. Cestu mu může zrušit jen silný mráz, velká sněhová nadílka nebo onemocnění. A proč to všechno dělá? „To, že se nechovám sobecky a pomáhám druhým, mi dává nedocenitelný pocit, že nežiju zbytečně,“ říká.

Dobrovolníci jsou ale potřeba i jinde. Asistují v chráněném bydlení ve Veselí nad Lužnicí lidem s různými druhy hendikepu na cestě k osamostatnění, v domech s pečovatelskou službou, ale také doučují děti a nabízejí jim smysluplné trávení volného času, když vyrůstají na okraji zájmu svých rodičů. „Máme také speciální program určený seniorům. Hledáme do něj nejen dobrovolníky, ale také seniory, kteří se cítí opuštění a uvítali by pomoc nebo jen přátelské návštěvy někoho, komu zase naopak třeba může v životě scházet maminka, babička nebo otec a dědeček. Pro každého klienta hledáme vhodného parťáka, naše základna je široká,“ popisuje Eva Předotová, vedoucí služeb Diecézní charity České Budějovice. Dobře funguje také spolupráce s firmami, kterým nabízíme programy firemního dobrovolnictví.

Diecézní charita má aktuálně necelou stovku stálých dobrovolníků a nabízí jejich pomoc v rámci celé diecéze. „Chtěli bychom nějak důstojně oslavit kulaté výročí a zároveň podpořit fungování našeho Dobrovolnického centra. Navíc teď – v době povodní – si zaslouží i naše velké uznání a poděkování. Dobrovolníci pracují bez nároku na honorář, je ale potřeba poskytnout jim administrativní zázemí, pojištění, hradit náklady, školit je, zajišťujeme také pravidelné supervize a podobně. Proto jsme se rozhodli uspořádat pozitivní energií nabitý benefiční koncert se skupinou Epydemye, protože právě takoví jsou naši dobrovolníci a přesně to potřebují naši klienti. Pomoc a radost do života. Zvu srdečně každého, kdo by je chtěl koupením vstupenky podpořit, aby přišel a strávil s námi příjemný večer,“ říká Jiří Kohout, ředitel Diecézní charity České Budějovice.

Koncert folkové skupiny Epydemye mimořádně doprovázené sborem AsiHlasy se uskuteční v úterý 24. září 2024 od 18 hodin v kostele na Piaristickém náměstí v Českých Budějovicích.

Veronika Rybářová