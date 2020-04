Osamění v těchto dnech můžete zahnat povídáním si s dobrovolníkem.

Být dlouhodobě pořád doma není pro nikoho jednoduché. Dobrovolnické centrum Diecézní charity České Budějovice tak reaguje na potřebu "small talk" (nezávazné a odlehčené konverzace) lidí nejrůznějšího věku. Samota se nemusí týkat pouze osamělých seniorů, ale také osob, které se ocitly v karanténě. „Standardně vysíláme dobrovolníky do nemocnice na oddělení následné péče, lidé dobrovolně věnují svůj čas také seniorům v domácnostech i v domovech pro seniory, pořádají zájmové kroužky pro děti ze sociálně slabých rodin a podobně. Na základě aktuálního epidemiologického opatření jsou tyto činnosti utlumeny. Přitom naši dobrovolníci mají dále zájem pomáhat a trávit čas s ohroženými dětmi, dospělými i seniory. Proto si s nimi nyní mohou osamělí lidé popovídat alespoň po telefonu, obdobně, jako by to bylo při osobní návštěvě. Jedná se o prověřené dobrovolníky, kteří prošli školením, v mnohých případech také psychodiagnostikou, a mají podepsanou mlčenlivost,” upřesňuje koordinátorka dobrovolníků Barbora Fišerová Pegleyová.