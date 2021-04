Dřevěná zvonička, kamenná pyramida a krásné výhledy. Projděte se k obci Paseky

Čtenář reportér





Na vycházky a výlety chodí Marie Kadlecová z Českých Budějovic téměř denně. "Bohužel poslední neutěšené období dost omezovalo lokalitu," posteskla si turistka a vypráví: "Jinak vyjíždíme i mimo kraj a zejména do sousedního Rakouska. Prakticky od jara do zimy jezdíme na týdenní pobyty s krátkými pauzami mezi, snažíme se vybírat lokalitu, kde to neznáme, nebo kde se nám moc líbilo, nestihli jsme, pak procouráme celé širší okolí a hlavně hodně fotím, což mne moc baví." V loňském roce však musela Marie Kadlecová hodně pobytů zrušit. "Letos jsme sice taky nějaké objednali, ale uvidíme, jak to dopadne," říká. Na výlety až do nedávna chodila v okrese. K návštěvě doporučuje např. Paseky.

Výhledy a zajímavosti nabízí obec Paseky | Foto: Marie Kadlecová