V krajském městě České Budějovice je tato přehlídka již neodmyslitelně tradičním projektem, který přispívá k rozšiřování povědomí veřejnosti o aktivitách dětí a mládeže ve volném čase.



Celou akci u Sportovní haly v Českých Budějovicích provázelo sluníčko a přátelská atmosféra.



Návštěvnost BAMBIFESTu byla téměř 2000 návštěvníků. Program ve stáních připravilo 162 organizátorů z 31 organizací, na pódiu akce vystoupilo 278 účinkujících z 26 organizací a souborů, kteří představili 31 pěveckých, hudebních, recitačních nebo tanečních vystoupení



RADAMBUK děkuje všem organizátorům za pečlivou přípravu akce. Patří jim velký dík za to, že věnují svůj volný čas práci s dětmi a mládeží. Organizátorům ve stáncích patří dík za jejich připravené soutěžní disciplíny a zábavný program pro děti, všem účinkujícím za jejich krásná vystoupení, které pobavily a mnohdy i roztančily diváky u pódia a velký díky patří všem partnerům a sponzorům, bez jejichž pomoci bychom akci nemohli zrealizovat. Naším společným cílem bylo připravit pro děti a mládež zábavný a poučný program, nabídnout jim aktivity pro volný čas a široké veřejnosti ukázat, co pro děti děláme. Důkazem našeho společného úspěchu byl dětský smích, který jsme slyšeli a úsměvy, které jsme na akci u dětí viděli. Těšíme se se všemi na další setkání ve světě her, zábavy a dobré nálady na BAMBIFESTu v roce 2021.