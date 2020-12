Fejeton o tom, jak také může skončit jedna návštěva babičky.

Ilustrační snímek | Foto: Shutterstock

Je po Vánocích. Ráno jsem vstal a cestou do kuchyně jsem posbíral útržky balících papírů. Z lednice vyndavám zbytek bramborového salátu. Voní krásně, říkám si, když do něj nořím prst. A hezky se uležel, zamýšlím se, když jej převaluji na jazyku. Raději si ho dám do misky nebo zase dostanu vynadáno. Tak jo. V televizi dávají pohádky, salát si dám v křesle v obýváku. Bylo to dobré, ale bylo toho málo. Najednou se ke mně line vůně úžasných vanilkových rohlíčků. Letos se opravdu povedly. A co teprve ty kokosky, ořechy a linecké? Babička to prostě umí. Ostatně rád jí to dnes při obědě zopakuji. Bude kachna a tu já mám moc rád. A babičku samozřejmě taky. Jsem zvědavý, co mi k ní letos přinesl Ježíšek.