Je to přibližně týden, kdy jste se na stránkách Deníku mohli dočíst o fence Astě, která hledá nový domov. Její původní paničky, maminka s dcerou, se musely přestěhovat do malého bytu a svoji čtyřnohou kamarádku si s sebou vzít nemohly. Ale smutný příběh má dobrý konec! Asta už svoji novou rodinu našla. Napsala nám o tom Klára Kavanová Mušková, která pomoc organizovala.

Asta na procházce s novou rodinou. | Foto: Archiv rodiny

Obrátilo se na mne 108 lidí. Ve svých laskavých dopisech jste mi napsali příběhy, jak na Astu myslíte a jak jí přejete hodnou náhradní rodinu. Děkuji vám všem za to!

Ráda bych vám všem napsala, že Asta nalezla svou novou rodinu o uplynulém víkendu, žije stále v jižních Čechách nedaleko Českých Budějovic v rodině s dětmi a v domku se zahradou. Ač to bylo pro děvčata těžké loučení, Asta sama věděla, že to tak má být a sama si nastoupila k rodině do auta a odjela do nové etapy svého života. Zvládla statečně první noc i den a vyrazila dokonce s novými majiteli na výlet podzimní přírodou.

Jsem vděčná za to, že jsem mohla být svědkem velkého skutku lásky od této nové rodiny, ale zároveň i velkého skutku lásky děvčat, která dokázala Astu propustit… A pevně věřím, že je Asta bude mít nadosmrti ve svém srdci.

Uvědomila jsem si, že láska není jen intenzivní pocit, přestože láska emocionální je. Jsem přesvědčená, že láska je odvaha konkrétně něco konat v přítomnosti, a tato odvaha zahání strach z našeho života a z našich vztahů. Láska zahání strach, protože je zaměřená na druhého. Když někoho milujeme, uvolňujeme naše srdce, mysl, a energii ze svého já pro druhého, pro druhé, a to zcela konkrétním skutkem… A tím je náš život tak bohatý, jak ve své bolesti, tak i kráse, neboť to vše do opravdové lásky patří.