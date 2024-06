Dvoudenní festival dětských knih a čtenářů bude letos v knihovně Na Sadech v Českých Budějovicích oslavovat zvířata. Na Festiválení jsou připraveny čtenářské workshopy, besedy se spisovatelkami dětských knih, divadla, řada zábavných stanovišť a samozřejmě čtení.

Slavnostní zahájení se koná ve čtvrtek 20. června od 8.30 h. Knihovna bude po oba dny otevřena do 18 h. Každý nový dětský čtenář do 15 let má během festivalu možnost registrovat se zdarma. Akce je přístupná všem, vstup je zdarma. Pojďte si s námi užít dva dny v zahradě i uvnitř v knihovně.

Dopolední program je určen pro školy a zaměřuje se převážně na čtenářské workshopy. „Snažíme se vždy ukázat dětem, že čtení může mít mnoho různých podob. Proto jsme pro ně připravili zábavné lekce, během kterých se hravou formou seznámí s krásnými a novými knihami. Děti jsou do těchto lekcí aktivně zapojeny, stávají se součástí příběhu, doplňují vyprávění a užijí si spoustu zábavy,“ uvádí ředitel knihovny Ivo Kareš.

Odpolední program je určen pro rodiče s dětmi. Připravena jsou odpolední divadelní představení, např. Listování – scénické čtení s knihou „O princi Čekankovi“ je zárukou, že lze prožít knihu více smysly. Připravena jsou nejrůznější stanoviště, literární kvízy, fotokoutek. Festiválení navštíví také klaun Hugo, který pro děti bude tvarovat zvířátka z balónků. „Čekají nás dva dny nabité zábavou, divadlem, tvořením a čtením. To všechno v oddechovém duchu a příjemné atmosféře,“ doplňuje vedoucí dětského oddělení Václava Medalová Hůdová. Nebudou chybět odpolední odborné semináře pro pedagogy a rodiče.

Kompletní program na www.cbvk.cz.

