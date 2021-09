Francouzský pasíř Denis Barde přijel do Čech na metal. Dnes tu žije i vystavuje

Do Čech přijel Denis Barde z rodné Francie na motorce na heavy metalový festival. Původně na otočku. To bylo v roce 2003. Ale všechno bylo nakonec jinak. Potkal tady svou vílu – tehdy ještě slečnu, dnes už paní Milu. Přibyly dvě dcerky a po 7 společných letech ve Francii se rodina rozhodla žít v Českých Budějovicích. To byl určitě risk, ale vyšel!

Výstava francouzského pasíře Denise Barde. | Foto: Mirka Bezrouková