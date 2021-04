Nový stroj rozšíří výuku předmětu Bezpečnost a spolehlivost procesů o praktickou aplikaci. Počítá se také s využitím pro studentské projekty či závěrečné práce. „Další možností je například provedení výzkumu předcházení smyku robota vzhledem k vlastnostem povrchu, či optimalizace vnitřních logistických procesů v podniku,“ uvádí Patrik Gross z Katedry dopravy a logistiky VŠTE.

Eliminuje překážky v logistice

Bezpečný a nákladově efektní mobilní robot je flexibilní a uživatelsky přívětivý. Model zakoupený VŠTE má užitečné zatížení až 200 kilogramů a tažnou kapacitu až 500 kilogramů.

„Největší výhodou mobilních kolaborativních robotů dánské značky MiR (Mobile Industrial Robots) je, že se v prostoru orientují podle skenerů a kamer. Nejsou potřeba žádné naváděcí pásky a podobně. Nestane se, že robot přijede před překážku, kde čeká, až ji někdo odstraní. Pokud má prostor, dokáže ji objet sám. Proces přesunu materiálu se tak nebrzdí,“ popisuje David Nesiba ze společnosti DREAMland, která robota MiR200 na VŠTE dodala.

Další velkou předností je jednoduché programování bez nutnosti znalosti programovacího jazyka. „Obsluhu zvládne většina zaměstnanců, kteří projdou jednoduchým školením. Nemusí to být vystudovaní programátoři. My nastavíme základní mapu, kterou je pak možné bez naší pomoci upravovat. Je to skutečně snadné,“ dodává David Nesiba.

Maximální rychlost MiR200 je při pohybu vpřed 1,1 m/s a při pohybu vzad 0,3 m/s. Baterie vydrží až 10 hodin, přičemž pokud nemá robot co na práci, sám si dojede na nabíjecí stanici.

Rozšiřují flotilu

Společnost DREAMland má na roboty MiR od klientů skvělou odezvu. „Většinou jim dodáme jeden kus, oni si ho osahají, vyzkouší, a následně rozšiřují flotilu. Někde už mají i více než 10 robotů. Je to pro ně poměrně velká investice, kterou si patřičně rozmýšlejí, zkušenost ale máme takovou, že kde si robota MiR pořídili, jsou s ním spokojení. Nejčastěji je nasazen na přepravování palet a vozíků,“ uzavírá David Nesiba.

Kromě výrobních firem používají roboty MiR například také nemocnice nebo farmaceutické firmy. Na trhu je několik modelů s nosností od 100 kg do 1000 kg.

Jan Hlaváč