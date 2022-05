Hamburgery můžete ochutnávat až do neděle

V pátek 29. dubna začal v Českých Budějovicích třídenní festival Burger Street Festival. Ten potrvá až do neděle 1. května. Ochutnat zde můžete to nejlepší z hamburgerů, ale i zmrzliny, drinky a hranolky. V pátek můžete přijít do 21 h, v sobotu od 10 do 21 h.

