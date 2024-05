V mnoha obcích se jako každý rok opět stavěla májka. Většinu takovýchto akcí mají vždy na starosti místní dobrovolní hasiči, kteří pro májku dojedou do lesa, májku zbaví kůry, ozdobí špičku a přidají věnec a 30. dubna májku slavnostně za potlesku místních obyvatel postaví.

Podříznutá májka v Mokrém. | Foto: Foto zaslala Petra Reitingerová

A pak nastává hlídání, aby jim májka nebyla podříznuta nájezdníky z okolních vesnic. Jenomže při hlídání se popíjí ve velké míře alkohol, a tak se ostražitost vytrácí a mnoho hasičů odchází v opojném stavu domů. Toho pak využívají chlapci z okolních vesnic a májku podříznou tak, jako se to stalo v obci Mokré u Českých Budějovic.

Údajně šla májka k zemi až ráno, když už nikdo z hasičů nebyl přítomen. Ptala jsem se, jak dlouho se má májka hlídat. Dozvěděla jsem se, že někde se hlídá až tři dny. To mi připadá dost přehnané. Ale určitě by se měla hlídat až do rána, tak jako to vídávám, když projíždím 1. května okolními vesnicemi a u ohně poblíž májky se pohybují místní chasníci až do odpoledních hodin.

Petra Reitingerová