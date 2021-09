Svědkem zajímavého úkazu byla Petra Poslušná u prodejny Globus. Viděla tam scénu jako z hororu Ptáci. Podívejte se do galerie.

Ptáci jak z hororu u budějovického Globusu | Foto: Petra Poslušná

Ptáci, to je filmový horor z roku 1963 natočený na motivy povídky britské spisovatelky Daphne du Maurier. Jde o vrcholové dílo režiséra Alfreda Hitchcocka. Děj hororu se odehrává v Kalifornii v malém, pobřežním městečku Bodega Bay. Podobné scény se však odehrávají i v jihočeské metropoli. Přímo u prodejny Globus se totiž slétají z polí i okolních stromů hejna havranů a kavek. Podívejte se, jak to tam vypadá skoro každý všední den, přijde vám to také děsivé?