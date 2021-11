Sbírku pořádá Diakonie Českobratrské církve evangelické. Dárky se budou sbíratcelkem na 137 místech v celé ČR. Sběrná místa provozují dobrovolníci ve svém volném čase a bez nároku na odměnu. Každé sběrnémísto předem zjišťuje potřeby dětí a rodičů ve svém okolí: domlouvá se s úřady, azylovými domy, nízkoprahovými centry, terénními pracovníky nebo školami a zjišťuje počet potřebných dětí a jejich věk a pohlaví, aby bylo obdarování cílené.

Sběrným místem v Českých Budějovicích je Evangelický kostel v ulici 28. října. Zde budeme sbírat tradičně dárky ve spolupráci s Městským úřadem ve Větřní pro organizace pomáhající znevýhodněným dětem a mládeži ve Větřní a Českém Krumlově, dále pro azylový dům v Českém Krumlově. Spolupracujeme i s Farní Charitou v Týně nad Vltavou a Sdružením pěstounských rodin v Českých Budějovicích.

Dárky jsou určeny především dětem, ale již druhým rokem přibyly také kategorie pro maminky, táty, popřípadě celé rodiny, které jsouv hmotné nouzi.

Dárky se sbírají za pomoci rezervačního systému na webu Krabice od bot, kde dárci uvidí kolik kluků, kolik holek a jakého věku je ještě potřeba obdarovat a podle toho odhadnout, co zabalit do krabice.V rezervačním systému je prostor i pro obdarování zmíněné rodičovské kategorie.

Své krabice můžete přinést do Evangelického kostela, Tř. 28. října 28 v termínu 22. 11. až 3. 12 (kromě soboty a neděle), a to od 8.30 do 18 h. Kostel bude označen plakátem sbírky.

V loňském roce bylo na tomto místě shromážděno více než 600 dárků. Rádi bychom i letos udělali radost přinejmenším stejnému počtu dětí.

Michaela Krištůfková