Je co nabídnout. Postupně se instalovaly pokoje, které patří spíše ke komornějším. Ve větší části přízemí, které nabízí ke zhlédnutí zimní zámecký okruh, byla soukromá apartmá posledních čtyř generací majitelů hlubockého panství. Nejprve projdeme do Hamiltonova salonu. Již na chodbě, kromě trofejí a grafických listů z 18. století s tématem lovu, si můžeme povšimnout zarámovaných fotografií členů knížecího rodu Schwarzenbergů. Motiv lovu nás provází i v dalších prostorách, kuřáckého salonu a malé jídelně Terezie. Dále následuje honosná lovecká jídelna, přípravna, malá jídelna Dr. Adolfa, jeho pracovna, obývací pokoj a ložnice.

Otevřeno je až do 31. března 2023 od úterý do neděle od 9 do 16 hodin.

Vstupné:

Dospělí od 25 do 65 let - 200 Kč

Senioři nad 65 let - 160 Kč

Mládež od 18 do 24 let -160 Kč

Držitel průkazu ZTP a ZTP/P - 160 Kč

Děti od 6 do18 let - 60 Kč

Pozor! V úterý 17. ledna 2023 bude zámek z technických důvodů uzavřen.

Zdroj: zamek-hluboka.cz