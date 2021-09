Připravili jsme pro vás řemeslné ukázky spojené se životem na mlýně a vesnici. Chleba (pouze na ochutnávku) opět upeče Augustín Sobotovič z Lenorské pece. Na ochutnání bude nejen chleba, ale i domácí houstičky a česnekové placky.

Pro děti připravujeme tvořivé dílničky. Kromě malování na textilní hračky a origami, budeme vyrábět papírové 3D rybičky. Nebude chybět ani bojovka pana mlynáře - jejím cílem je splnit deset záludných úkolů, které prověří vaši znalost mlýna. Za správné splnění hry čeká na kažého odměna.

Mezi tím, co si děti hrají, mohou si na své přijít i páni rodiče. Na jarmarku si mohou nakoupit domácí marmelády, šité hračky, prerníčky, předměty z pedigu, šité tašky, keramiku, drátkované ozdoby, vinuté perly, sýry, suchou vazbu či pletené košíky.

V každou hodinu je připravená komentovaná prohlídka mlýna a pouštění mlýnského kola.

Postaráno bude také o kulturu a chybět nebude ani trocha vzdělávání, tentokrát toho kulinářského:

- Dopoledne zahraje harmonikář.

- V 11 hodin vystoupí Divadlo Harmonika s pohádkou O vodníku Řešátkovi.

- Od 12 hodin je připraven komponovaný pořad s ukázkami kuchyňské úpravy ryb na grilování spojenou s ochutnávkami. Duo „MA MI“, dva profesionální rybáři, předvedou chutné a osvědčené recepty na přípravu grilovaných ryb. Pořad bude trvat tři hodiny a budou je doprovázet hudební vstupy. Těšit se můžete na ukázky správného zabití, porcování, filetování, uchování ryb před grilováním, příprava kapřích chipsů, postupy grilování různých druhů ryb atd.

Akce se koná se za každého počasí. Těšíme se na vás od 10.00 do 17.00 hodin.

Vstupné: 50/25 Kč.

Vodní mlýn Hoslovice

Areál vodního mlýna na horní vodu leží v obci Hoslovice 17 km jihozápadně od Strakonic u Hoslovického potoka. Tvoří jej tři stavby – mlýn s obytnou částí, chlévy s kolnou a stodola. Patří k němu také rybníček s náhonem, sad a louky.

Obytný dům s mlýnem je rozložité patrové stavení téměř čtvercového půdorysu o rozměrech asi 12 x 16 metrů. Široká valbová střecha je krytá slaměnými došky. Zachovala se černá kuchyně a v obytné místnosti pec s vybavením z 20. let minulého století.

K zařízení mlýna patří vodní kolo včetně dřevěného náhonu. Zachoval se také unikátní doklad středověkého způsobu mletí tzv. české složení včetně původního ovládání násypky a všech potřebných nástrojů a vybavení. Zděné chlévy s přístřeškem jsou kryté došky a jsou k nim přistavěny ojedinělé roubené prasečí chlívky. Průjezdná stodola se sedlovou střechou je opět krytá došky, za ní se dochoval žentour, který poháněl cepovou mlátičku Mlýn byl poháněn vodou z malého rybníka nad budovou mlýna. Mlýnský náhon je asi 150 metrů dlouhý a jeho stav odpovídá popisu podle vodní knihy z roku 1884.

Stav mlýna je dokladem způsobu života posledních vlastníků, kteří odmítli veškerý technický pokrok a v areálu zakonzervovali tradiční venkovský způsob života v 19. století.

Mlýnské zařízení bylo v provozu do konce 70 let minulého století a budovy byly obydlené do počátku roku 2004. Poslední majitel Karel Harant zemřel v lednu 2004. Po skončení dědického řízení začala jednání o dalším osudu mlýna, který byl již značně zchátralý. Po mnoha jednáních vedených na MK ČR a v Národním technickém muzeu v Praze se polorozpadlého mlýna ujal Jihočeský kraj. Právě před 10 lety, 1. března 2005, schválilo zastupitelstvo Jihočeského kraje odkoupení této jedinečné technické památky a majetek předalo do správy strakonického Muzea středního Pootaví, které je jím zřizováno.

Mlýn je evidovaný v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek a v červnu 2008 byl areál prohlášen národní kulturní památkou.

Podle odborníků je zcela unikátní především z hlediska vývoje mlynářství. Je zde zachováno původní české složení s jedním kamenem, násypka je celodřevěná a mlecí zařízení s dřevěnými převody je spojováno dřevěnými kolíky. Dochovaly se i původní doplňky (rukávce, síta či celodřevěný fukar).

Jde o jedinečný v místě dochovaný mlýn v Čechách, vzácný doklad způsobu hospodaření a technologie mletí, která byla ve většině mlýnů nahrazována modernějšími již od poloviny 19. století.

Muzeum středního Pootaví Strakonice