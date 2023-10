Příznivce jihočeské motoristické legendy Petra Hošťálka a jeho unikátní sbírky motoveteránů určitě nadchne, že v sobotu 21.října se v zámečku Poříčí v Boršově nad Vltavou otevře výstava „BMW Století motocyklu“.

Bude v mnoha ohledech unikátní – třeba tím, že půjde o výstavu večerní – otevřeno bude každý večer, a to od 18 do 22 hodin. Hlavně ovšem tím, co zde návštěvníci uvidí. Petr Hošťálek se svým parťákem Miloněm Dvořákem totiž do sloupové galerie přivezli ty nejkrásnější a nejvzácnější motocykly BMW, svoje, i několika svých přátel. Shromáždili zde kolekci, jaká dosud nebyla u nás pohromadě k vidění. To proto, aby připomenuli letošních 100 let od chvíle, kdy mnichovská továrna BMW, původně výrobce leteckých motorů, poprvé představila na berlínském autosalonu motocykl, který se stal hvězdou, která září dodnes.

Příznivci ikonických motorek budou mít v Boršově možnost si je nejen důkladně prohlédnout, ale i popovídat si s oběma parťáky proč zahořeli pro právě tuto značku. Nebo proč se třebas říkalo, že majitelé bavoráků jezdí s čistýma rukama. No a řeč bude možná i o tom, jak to začalo, jak se na kvalitě bavorských motorek podepsalo precizní myšlení leteckých konstruktérů, i proč většina cestovatelů na dlouhých a náročných expedicích upřednostňuje právě tyto stroje. Konec konců oba, Miloň i Petr, mají také v tomto ohledu mnoho co vyprávět – absolvovali spolu na historických bavorácích před pár lety třebas výpravu ke Stalingradu… a napsali z toho, i z dalších cest, úspěšné cestovatelské knihy. Některé z nich na výstavě budou k dispozici…

Pánové Hošťálek a Dvořák se znají dlouho, jejich pohled na svět je v mnohém podobný a benzín jim oběma voní. První z nich se přistěhoval na jih coby zapřísáhlý motorista ještě za tuhého socialismu. Ten druhý, o jeden a půl generace mladší Miloň, už jako kluk vyrůstal mezi motorkami v dědově dílně. A protože bydleli jen pár set metrů od sebe, bylo logické, kam si chodit pro rady, což makonec vyústilo v přátelství, společně absolvovaná některá dobrodružství, i ve spolupráci, jejíž výsledky na výstavě nejen uvidíte, ale troufám si tvrdit budete i obdivovat!

Ti, kdo s nostalgií vzpomínají na Jihočeské motocyklové muzeum na Piaristickém náměstí, jistě teď uvítají možnost se s Hošťálkem vidět, i s ním osobně pohovořit. A pokud budou chtít vidět i jeho stroje, naplánovat si příští rok výlet do Plzně, kde velká část jeho unikátní sbírky našla útočiště v Depo Moto Art muzeu, zajímavém industriálním objektu bývalých trolejbusových garáží. K vidění tam budou i autoveterány Praga pana E. O. Příhody a kolekce historických velocipedů, to vše v kombinaci s výtvarným uměním.

Na otázku, zda neobvyklý večerní čas pro podzimní výstavu v Boršově (za cenu vstupného ve výši zhruba dvou piv) není příliš odvážný a bláznivý nápad, odpovídá cestovatel Hošťálek (který na motorce projel Evropou, Thajskem, Nepálem i Čínou) s úsměvem, že zatímco na pivo může každý kdykoli, vidět a zažít něco takového jako teď na boršovském zámečku, se hned tak nepodaří! A od budějovického náměstí je to jen 8 kiláků – autem, na kole, vlakem, dokonce i městskou dopravou.

