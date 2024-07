Uměleckým vedoucím orchestru, který vznikl v r. 1990 po úspěšném turné po Španělsku, je Radovan Šandera, houslista Státní opery Praha. Orchestr se zaměřuje především na skladby barokní, ale často zařazuje také autory českého romantismu.

Jako majitel chalupy ve Zvěrkovicích se před lety obrátil na tehdejšího starostu, dnes místostarostu obce Temelín Petra Macháčka, zda by nebylo možné opravit obecní cestu, která je plná výmolů a zvlášť při nočních návratech ze zkoušek a vystoupeních v Praze obtížně sjízdná. Když se starosta dozvěděl, v jak věhlasném orchestru Mistr Šandera hraje, začal přemýšlet o uspořádání hudebního vystoupení v křtěnovském kostele, který je přístupný pouze sporadicky, dvakrát ročně jsou zde mše, příležitostně pohřby.

close info Zdroj: Petr Pokorný zoom_in Začátek léta je již deset let v gotickém kostele sv. Prokopa ve Křtěnově ve znamení velkého kulturního zážitku, koncertu orchestru Consortium Pragense.

Slovo dalo slovo, starosta Macháček dostal kontakt na Miroslava Laštovku, také ze Státní opery, a v roce 2012 začali společně připravovat první koncert. Bylo třeba domluvit nejen program, ale získat souhlas vltavotýnské farnosti k poskytnutí kostela a hlavně finanční prostředky. Část poskytla obec Temelín ze svého rozpočtu, ale hlavním partnerem se stala Jaderná elektrárna Temelín, jejíž program Oranžový rok od r. 2006 podporuje spolkový, kulturní a sportovní život zhruba třiceti obcí v okolí jaderné elektrárny.

První koncert měl nečekaný úspěch, a proto hned po jeho skončení začala trojice plánovat program na následující rok. Spolupráce starosty s hudebníky se stala nejen radostí, ale i velkým závazkem. Málokterý návštěvník koncertu si dovede představit, co všechno je třeba zařídit, aby posluchači i hudebníci odcházeli spokojeni. Členové orchestru se do Křtěnova rádi vracejí, oceňují vřelé publikum a přátelskou atmosféru, posluchači si váží vynikajících výkonů umělců i vyvážené skladby programu.

O hluboký zážitek z letošního výročního ročníku se zasloužili pod vedením již vzpomínaného Radovana Šandery další členové Consortium Pragense Miroslav Laštůvka, hráč na dechové nástroje, Adolf Melichar, klavírista a sbormistr, Zuzana Vojáčková, kontrabasistka, ze Státní opery Praha, Adéla Vondrášková, houslistka z FOK, Viktor Vondrášek, violoncellista Národního divadla a Jakub Šandera, violista a učitel hudby. Štěpánka Heřmánková, sopranistka Státní opery a učitelka hudby, dojala posluchače svým skvostným přednesem známé árie z Dvořákovy Rusalky „Měsíčku na nebi hlubokém“ a Kateřina Jalovcová, mezzosopranistka z Národního divadla, uchvátila árií Ježibaby „Aj, aj, už jsi se navrátila“ ze stejnojmenné opery. Společně umělkyně zazářily v Moravských dvojzpěvech téhož autora. Tak bouřlivý potlesk kostelem sv. Prokopa ještě nezněl.

Pravidelní návštěvníci se již teď mohou těšit na to, co krásného přinese do kostela sv. Prokopa příští léto. Dejme na závěr slovo dobré duši křtěnovských koncertů místostarostovi Petru Macháčkovi: „Před každým koncertem si říkám, že letos už naposledy. Ale po každém vystoupení mě to znovu nabíjí, protože ta krása mě vždycky dostane“.

Věra Pospíšilová