Vůně bylinek a vysoká gastronomie v restauraci Sůl a řepa, rodinná atmosféra špičkových služeb zámku Blatná, jeden z nejkrásnějších barokních sálů ve střední Evropě ve Lnářích, nejmodernější kemp na Zvíkově nebo ojedinělé místo na planetě Glamping Malý Oslov.

To vše a ještě mnohem více měli možnost poznat zástupci firem a eventoví manažeři v rámci FAM tripu po jižních Čechách. Ti přijeli do okresů Písek a Strakonice, tedy přímo do brány jižních Čech, s cílem vytipovat si místa, kde mohou firmy pořádat školení, semináře, teambuildingy nebo konference a zároveň najdou velice zajímavé zázemí a doprovodný program. Během nabitého programu představil produktový manažer Martin Slavík všechny přednosti této turistické oblasti. „Písecko-Blatensko-Strakonicko-Vodňansko má mnoho co nabídnout. Máme tu skvělou gastronomii, moderní kempy, pivovarnictví, ale především také kulturní a historické bohatství ve spojení se stále živými tradicemi, které si mohou návštěvníci na vlastní kůži vyzkoušet.“

První den byla na programu prohlídka elektrárny Orlík, následovala site inspection dobového hotelu Orlík, který nabízí široké zázemí pro firmy v podobě konferenčních kapacit i volnočasových aktivit, a Pivovar Zvíkov, který je považován za nejstarší minipivovar v jižních Čechách. Svatbu snů nebo jedinečnou firemní akci lze pak zažít v Glamping Malý Oslov. Village camp Zvíkov s moderním zázemím nejen pro rodiny s dětmi, ale také teambuildingové akce, byl pak již jen třešničkou na dortu odpoledního programu.

Den byl zakončen ubytováním v píseckém boutique hotelu U Kapličky a procházkou královským městem Písek, kde měli hosté možnost vidět nepřístupná místa historického města a ochutnali regionálně vyráběný absint a likéry.

Druhý den začal kávou a výtečným zákuskem v zrekonstruované městské knihovně Písek s kavárnou Upekla. Následoval zámek Lnáře, který lze kompletně pronajmout včetně nejkrásnějšího barokního sálu ve střední Evropě. Zámek Blatná představil své účastníkům FAM tripu služby i prostory pro neobyčejné eventy. Zámek bude brzy hostit lékařský kongres a jak říká majitel zámku Stefanos-Filipos Germenis: Není akce, kterou by Blatná neuměla zorganizovat.

Na oběd nebylo pak lepší volby než restaurace Sůl a řepa, ve které majitel pan Drdel povýšil českou kuchyni na světovou úroveň, a to ještě navíc udržitelným způsobem. Výbornou atmosféru celého dne vyšperkovalo setkání s alpakami v Blatné a úsměv vykouzlila rozverná kůzlata v hoslovickém mlýně, kde zavoněla i vlastnoručně posekaná tráva.

„Jižní Čechy mají překrásnou krajinu, ale i kvalitní rozmanité služby, které uspokojí široké spektrum klientely. Navíc je tu jeden velký bonus, a to vřelost a nadšení místních provozovatelů služeb,“ dodává ředitel Jihočeské centrály cestovního ruchu Petr Soukup. „Naši produktoví manažeři jsou schopni vám poradit s programem a doporučit neobyčejné aktivity pro vaši firemní akci. Kompletní nabídku ubytování i programů pro firmy pak můžete nalézt na našem webu www.firemniakace-jiznicechy.cz “

