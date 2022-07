Měla jsem možnost zhlédnout dech beroucí vystoupení budoucích prvňáčků z oddělení Soviček na zahradní slavnosti v naší MŠ. Na scéně se objevili indiáni z kmenů Siouxů a Apačů a bledým tvářím - rodičům - ukázali, co všechno zvládnou. A nebylo toho málo, zpěv, tanec, skvěle zvládnutý pohyb, úsměv na rtech. To bledým tvářím ukápla i nějaká ta slzička - radosti - jak šikovné děti mají. Velký dík za toto vystoupení patří paní ředitelce a třídním učitelkám, které s nápadem přišly, vytvořily úžasné kostýmy a děti pro vystoupení nadchly. Odpoledne vyvrcholilo pasováním předškoláků na školáky. Přejeme všem krásné prázdniny a šťastný vstup do nové životní etapy.