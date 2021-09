Akce se konala v areálu u Sportovní haly v Českých Budějovicích, kde bylo postavenopódium, které sloužilo pro jednotlivá kulturní vystoupení a zároveň tvořilo přirozenécentrum dění. Po celé dva dny se na pódiu střídala hudební, pěvecká, divadelní a tanečnívystoupení dětí z organizací pracujících s dětmi a mládeží, domů dětí a mládeže, mateřských, základních a uměleckých škol. Pro malé návštěvníky zahrála Marešova divadelní společnostdivadelní pohádku Povídání o pejskovi a kočičce, českobudějovickému publiku se představils kytarou českobudějovický hudební Martin Kajaba, srdce potěšila a diváky roztančilatradičně kapela českobudějovická kapela KONÍČEK.

Pro děti byla připravena bohatá nabídka aktivitve stáncích, přehlídka možností pro volný čas,nabídky kroužků, výroba placek, výuka bojovýchumění, sebeobrana, venkovní hra Laser Game,losování o ceny na pódiu, maskot čáp Klapík, ekologický program zaměřený na recyklacielektra – nafukovací dráha Vyskoč, Nejvýš, Recykluj, střelba z luku, slacklining, souboje nakladině, výtvarná dílna čápa Klapíka, ukázky 1. pomoci Oblastního spolku ČČK ČeskéBudějovice, prezentace Městské policie České Budějovice, projekt Banal Fatal - programprevence úrazů páteře a míchy, kolo štěstí, deskové hry, puzzle, ukázky požárního útoku, hasičské soutěže, skákací hrad, nafukovací labyrint, preventivní programy šikana, kyberšikana, výtvarné dílny, vědecké pokusy, jízdy na skateboardech, elektrokoloběžkách, jízdy elektromobilem, dračí loď, vojenské historické kluby a Československá obeclegionářská, minizoo, programování robotů, překážkové dráhy a spousta dalších her a soutěží.

Čáp Klapík (maskot RADAMBUKu) zavedl děti do světa zábavy, her a poznání. U jednotlivýchorganizací ve stáncích děti získávaly razítka dostartovní karty, po splnění úkolů si vyzvedly v Infobodu malou odměnu. Vyplněné startovní kartičky postupovaly do losování o ceny, které probíhalo v liché hodiny na pódiu akce.

Celou akci provázelo sluníčko a dobrá nálada. Návštěvnost BAMBIFESTu 10. - 11. 9. 2021 byla 2 575 návštěvníků. Program ve stáncích připravilo 163 organizátorů z 30 organizací, napódiu akce vystoupilo 208 účinkujících z 12 organizací a souborů, kteří představili 19 pěveckých, hudebních, recitačních nebo tanečních vystoupení.

RADAMBUK děkuje všem organizátorům za pečlivou přípravu akce. Patří jim velký dík za to,že věnují svůj volný čas práci s dětmi a mládeží. Organizátorům ve stáncích patří dík za jejichpřipravené soutěžní disciplíny a zábavnýprogram pro děti, všem účinkujícím za jejichkrásná vystoupení, které pobavily a mnohdy iroztančily diváky u pódia a velký díky patří všempartnerům a sponzorům, bez jejichž pomocibychom akci nemohli zrealizovat. Naším společným cílem bylo připravit pro děti a mládež zábavný a poučný program, nabídnout jimaktivity pro volný čas a široké veřejnosti ukázat, co pro děti děláme. Důkazem našeho společného úspěchu byl dětský smích, který jsme slyšeli a úsměvy, které jsme na akci u dětí viděli. Těšíme se se všemi na další setkání ve světě her, zábavy a dobré nálady na BAMBIFESTu v roce 2022.

Mgr. Kateřina Babická, RADAMBUK