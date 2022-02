Děti si na začátku týdne vyrobily zdravotnickou čelenku, aby jí ale mohly nasadit na hlavu, tak musely splnit několik úkolů. Například sestavit sanitku a k té správně vybavit a obléct zdravotníka. Po malé ukázce správně ošetřit a zakrýt kamarádovi odřeninu nebo vyrobit si svůj zdravotnický kufřík. Děti si také zkoušely jak správně zavolat Záchrannou službu, co by měly do telefonu říct a jaká důležitá telefonní čísla by si měly zapamatovat.