Do pomoci Ukrajině se zapojila také Potravinová banka Jihočeského kraje , která se nachází na adrese Riegrova 1756/51 České Budějovice . Kontaktovat ji můžete na telefonu 608 958 574 či mailu sklad@pbjk.cz. Preferuje dětskou výživu, kaše, přesnídávky, příkrmy a Sunary a pleny velikosti 3 - 5. Noste také dětskou a základní drogierii jako sprchové gely, šampony, mýdla, prací prášky, dámské hygienické potřeby. Potřeba jsou také trvanlivé potraviny jako omáčky, konzervy, luštěniny, rýže, čaj, pomazánky, polévky aj. Trvalivé boží musí být v orginálním a nepoškozeném obalu. Přijít můžete od pondělí do pátku od 7 do 15 h.

V sobotu 5. března můžete přispět do sbírky, která se koná ve vltavotýnské Sokolovně. Od 8 do 11 h můžete nositoblečení, trvanlivé potraviny, elektroniku, hygienické potřeby a kosmetiku. Nasbírané věci poputují do Prahy a odtud na Ukrajinské hranice. Co je potřeba? Noste hygienické prostředky v neotevřených originálních baleních - pro děti plenky, vlhčené ubrousky, krém na opruzeniny; pro dospělé – dámské potřeby, zubní kartáčky, zubní pasty, roušky, dezinfekce. Dále se hodí neprošle neotevřené potraviny, a to energy drinky, konzervy bez potřeby další úpravy, sušenky, příkrmy bez další potřeby zpracování. Z oblečení se vybírá spodní prádlo nepoužité, ostatní věci v opravdu dobrém stavu. Děti do dvou let potřebují dupačky, boty, kalhoty, čepičky, kombinézy. Děti od dvou do šesti let by potřebovaly kalhoty, punčochy, trička s dlouhým rukávem, mikiny, ponožky, boty,čepice, kombinézy, spodní prádlo. Pro dospělé můžete z oblečení nosit mikiny, termoprádlo, kalhoty, svetry, boty, spodní prádlo. Třeba jsou také pláštěnky, stany, spacáky, termofolie, deky, nabité powerbanky, karimatky,baterky, svítilny, zápalky, batohy. Poptávka je po lékách v originálním balení, které jsou nepoužité, neprošlé, a to po lécích na horečku – paralen, ibalgin, aspirin, na zažívací obtíže – proti průjmu, zvracení, na nevolnost po analgetikách – léky, gely. Potřeba je také lékařský materiál, který bude sterilně zabalený v původním obalu a nepoužitý. Přinést můžete krytí na popáleniny – hydrogelové náplasti, elastické a gázové obvazy různých velikostí, škrtidla a turnikety, sterilní a nesterilní rukavice, betadine, sterilní čtverce.

Sbor Mendík při gymánizu J. V. Jirsíka zve na koncert Pomozte Ukrajině & Přijďte na koncert. Ten se koná v neděli 6. března v 18 h v českobudějovickém kostele sv. Rodiny. Vstupné bude dobrovolné.

V Českých Budějovicích se koná sbírka oblečení a obuvi na adrese Riegrova 51. Poveze se poté do Prahy organizaci Šatník. Přispět můžete mezi 10. a 19. h. Oblečení by mělo být roztříděno podle pohlaví na pánské a dámské a ještě dětské a podle druhů (trička, kalhoty, bundy), zabaleno v igelitových sáčcích či taškách a popsáno včetně velikostí. Nosit můžete pánské, dámské a dětské oblečení a boty, preferují se zimní oděvy a obuv. Dále do sbírky přijímají lehce složitelné dětské kočárky, golfky a nosítka.

Českobudějovický Český červený kříž vyhlásil sbírku zdravotnického materiálu pro Ukrajinu. Požadovanou pomoc můžete nosit na adresu Husova třída 20, České Budějovice, kde sídlí oblastní spolek, a to od pondělí do čtvrtku od 7 do 14.30 h. Na základě požadavku Ukrajinského červeného kříže se do sbírky shání hotové obvazy, obinadla, elastická obinadla, sterilní čtverce, cívkové náplasti, trojcípé šátky, termofólie a izotermické fólie, minimálně šesticentimetrová zaškrcovadla, turnikety, dlahy typu SAM a zdravotnické rukavice.

Sbírku zdravotnických potřeb a léčiv na pomoc Ukrajině najdete také v českobudějovické polévkárně Soupculture.cz v ulici Karla IV. 92/1. Potřeba jsou analgetika a protizánětlivé léky (na bolesti hlavy, břicha aj.), gázové obvazy různých velikostí - sterilní i nesterilní, hydrogelové obvazy proti popáleninám, tlumivky a zaškrcovadla, systémy pro intravenózní infuze, imobilizační pneumatiky různých typů a rozměrů, katetry pro periferní žíly, infuzní sety, elastické a fixační bandáže různých velikostí a fixační dlahy a ortézy.

Jihočeská filharmonie pořádá v úterý 8. března koncert Balada pro Ukrajinu, který se koná v 19 h v Pavilonu Z na českobudějovickém výstavišti. Uvede koncertní verzi muzikálu Balada pro banditu. Vybrané dobrovolné vstupné bude připsáno na účet pomoci Ukrajině.

Charitativní víkendové ranní lekce jógy pořádá v sobotu a v neděli 12. a 13. března v Českých Budějovicích na adrese E. Beneše 74 Jóga na Zátiší. "Celý výtěžek lekcí bude věnovaný neziskové organizaci Člověk v tísni na sbírku SOS UKRAJINA," uvádějí pořadatelé. V sobotu se bude cvičit mezi 8. a 9. h ve studiu i online, zaplatíte 200 Kč, v neděli si zacvičíte od 9 do 10.30 h, vstupné 300 Kč.

Na facebooku najdete také skupinu Pomoc Ukrajině - jižní Čechy, kde píší i jednotlivci, co shání pro své známé, příbuzné. Najdete ji zde.

Přispět můžete u na sbírkové konto Českého červeného kříže, a to na zde.

Jihočeský kraj shání ubytovací prostory i tlumočníky

Ubytovací zařízení – v případě, že nabízíte ubytovací kapacity (penziony, domy, byty) k ubytování Ukrajinským občanům na území Jihočeského kraje utíkajícími před válkou, vyplňte prosím formulář pro zařazení do databáze. Prostory by měly být připraveny k okamžitému nastěhování a vybavené pro bydlení. V případě potřeby se na Vás obrátíme.

Nabídky ubytovacích kapacit na území Jihočeského kraje: odkaz na formulář

Tlumočníky do ukrajinštiny (nevyžadujeme certifikát, ale pokud ho máte, uveďte to) – v případě, že můžete poskytnout tlumočnické služby napište nám na adresu pomahameUkrajine@kraj-jihocesky.cz.



V případě, že chcete nabídnout materiální pomoc lidem, kteří jsou ubytovaní v Jihočeském kraji, vyplňte formulář.

V případě, že chcete poskytnout materální pomoc lidem na Ukrajině, obraťte se na neziskové organizace např.: Člověk v tísni atd.

Víte o dalších sbírkách nebo nabídkách pomoci pro Ukrajinu? Napište nám na servis.jih@denik.cz a my nabídku rádi zveřejníme. Děkujeme.