Nechyběla ukázka historického sokolnictví nebo koncerty středověké hudby a další vystoupení. Představila se Lucrezie, skupina Dei Gratia a potulný bard Jiří Wehle. Loutkové představení Kolotoč pohádek zahrálo divadlo Já to jsem.

Atmosféra středověku, ukázky historických řemesel a dobová hudba. Archeoskanzen Trocnov se přenesl do minulosti. Návštěvníci si užili bohatý program. Děkujeme Markovi Svobodovi za zaslané fotografie.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.