Jarní akce „Velikonoce na Hluboké“ letos slavila jubilejní desátý ročník. Po celý měsíc duben bylo možné šlapat první jarní kilometry různými trasami stezky lemované malovanými obřími kraslicemi. Vítaná jarní procházka pro děti, rodiny s kočárky, dospěláky, mladé zamilované páry, dovádivé mladistvé, klidnější seniory – vajíčka ve městě i krajině zkrátka lákají lidi ven. Počty návštěvníků rostou každý rok o tisíce. Přibylo 6 nových vajec, každé o váze 700 kg. Už je jich celkem 33 kousků.

Vše pak vrcholí startem dobročinného orientačního běhu. Bohatý víkendový program nabídl závody pro děti, rodiny s kočárky, sportovce specialisty, velikonoční trh, koncert na náměstí. Uplynulé desetiletí připomněla galerie fotografií originálních obřích malovaných vajec. Letos poprvé zavítala vajíčka také do Hrdějovic a Opatovic. Díky tomu přišly ke slovu i bicykly – a to byla další z jubilejních novinek! Desáté výročí, deset kilometrů „cyklistické desítky“! Hrrr do Hrrrdějovic!

Hrrr, vajíčka oslavila letošní jaro na Hluboké. A na konci června přinesla radost z nového dvoukola.

Dobročinná akce vynesla letos 233 373 Kč.

Pro Štěpána je jízda na kole jedinou koncentrovanou činností, které se díky rodičům Josefovi a Václavě Welserovým naučil. „Je to pohyb, který miluje. Ani fyzicky by na tom nebyl tak dobře, jako je dnes díky pravidelnému ježdění. Byly sezony, kdy jsme najezdili pět, šest tisíc kilometrů,“ říká Josef. „Dvakrát týdně jsme na klasickém dvoukole dali naši pravidelnou trasu kolem 30 km. Autisté málokdy udrží pozornost, nevydrží u nějaké činnosti delší dobu. Když Štěpána baví kolo a vydrží šlapat, je to pro pečovatele výhra. Potřebuje u toho opakované rituály: pod dubem zkousne jablko, o pár kilometrů dál sváču a na konci výletu zmrzlinu. A zaplať Pánbůh, máme za sebou čtyřhodinový výlet. Samozřejmě je to pro něj prospěšné, nejen fyzicky, pohyb Štěpána unaví a zklidní také psychicky. Pak lépe spí a projevy jeho chování se urovnají, když vydá část své neklidné energie.“

Maminka je spíš „chodič“ a dokáže Štěpána povzbudit k procházkám. Vyjedou si spolu i na starém klasickém dvoukole, dva tři kilometry polní cestou, jenže tohle kolo už Štěpán dávno přerostl. Není už možné s ním vyjet na silnici, a jízda na něm je neúnosná dřina.

Pomáhá Štěpán při jízdě na kole?

Pomáhá už když aspoň trochu spolupracuje. Nejde jen o šlapání do pedálů. Štěpán se nechtěl jít podívat na nové kolo. Ale pak najednou to přeskočilo – a šel. Ve chvíli, kdy doma na zahradě uviděl kolo, bylo jasné, že už ten pro něj náročný nový zážitek dá. Kolo ho oslovilo, svoji roli sehrála i stejná barva, krásně ferrari červená, takže určitý uklidňující spojovací prvek se starým kolem tady je. Autisté jsou konzervativní. Ale koneckonců každého z nás zklidní opakované rituály. Přinášejí pocit toho známého kolem nás, pocit bezpečí.

Kolo předávali organizátoři akce „Velikonoce na Hluboké“. Valerie Chromá, Petr Mach, Šárka Hloušková Schandlová. Kouzlo okamžiku premiérové jízdy „nové červené kolo na prázdniny“ zasáhlo všechny přihlížející. První jízdu Štěpán s tátou zvládl na velkém hlubockém parkovišti a byl skvělý. Štěpán šetří úsměvy, ale tentokrát na ně došlo.

Welserovi záměrně vybrali pro výrobu „kola na míru“ českou firmu, sídlící v městě Brandýs nad Labem – Stará Boleslav. Kolo má svou váhu a výkonnou baterii. Musí to tak být, protože bude většinou vozit dva velké dospělé mužské. Je to docela jiný pocit než jízda na starém kole bez motoru, nároky na řidiče budou značné, sedlo je docela vysoko… Nicméně už na prvním kopečku cestou nad sokolovnou zkusili oba borci rychlostní trojku. „A byla to lahoda, 17 km, a to jsme šlapali jen zlehka!“ jásá táta Josef. Štěpáne, přejeme spoustu šťastných kilometrů jihočeskou krajinou!

Obdarování

Finance a hmotný dar je jedna věc. Mnohem víc si ale obdarovaní cení pocitu, že na ně sousedé z Hluboké a ostatní dárci myslí. Že pochopili, o čem je nemoc zvaná autismus, jinak teď vnímají jejich rodinné starosti. Komunikace a sdílení situaci zviditelnilo a ulehčilo.

Táta Josef, máma Václava i bratr Matyáš oceňují myšlenku velikonoční akce, která se letos jejich rodiny dotkla. Propojení zdravého pohybu pro všechny generace, hravé výzvy, výtvarný efekt vajíček, sport, a dobrý úmysl někomu pomoci. Obdivují náročné nasazení organizátorů akce. Tvrdí, že „Velikonoce na Hluboké“ jsou pro město úžasná vizitka.

A mají pravdu. Aby všechno klaplo, to znamená spoustu zákulisních starostí a práce! Ale také velkou radost, když se vše podaří. Velikonoce na Hluboké přinášejí pocit pohody a lehkosti, ale mají hlubší morální podtext.

Na pořízení elektrokola pro Štěpána se složili všichni, kdo zakoupili orientační mapku stezek s vajíčky, místní obyvatelé a také návštěvníci města Hluboká, všichni ti, kdo přispěli přímo na dobročinný účet a samozřejmě sponzoři celé akce. Díky všem!

Dobročinné gesto navíc

Finální částka jubilejní desáté akce „Velikonoce na Hluboké“ překonala cenu nákupu elektrokola. Organizátoři a Štěpánovi rodiče se proto společně rozhodli přispět stacionáři Centra Bazalka v Českých Budějovicích a nakoupit tříkolky pro kolektivní využití. Centrum Bazalka navštěvuje i Štěpán, starají se zde mimo jiné také o klienty s diagnózou autismu. Takže radost z pohybu pro další sportovce a milovníky čerstvě nafouklých pneumatik je tady. Ať už na dvou či třech kolech – užijte si radost z jízdy na vlastní pohon (event. s malou dopomocí elektrické energie).

S větrem ve vlasech po cestách necestách. Léto je tady, naskočte do sedel.

Alena Mitter