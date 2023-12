Z Janských Lázní, kam odjela s maminkou na léčebný pobyt, nám napsala Zuzka Lavičková (23) z Větřní. Má kombinované postižení a je zapojena do Tranzitního programu budějovického Centra Arpida. Jednou týdně tráví dvě hodiny v budějovické redakci Deníku, kde pomáhá s tříděním a zakládáním novin.

Zuzka Lavičková z budějovické Arpidy na ozdravém pobytu v Janských Lázních. | Foto: Rodinný archiv

Do Janských Lázní, které se specializují na dětskou mozkovou obrnu, jsem odjela na šest týdnů s maminkou 12. prosince. Jedná se o intenzivní léčebný pobyt, protože potřebuji udržet svalové staženiny, které mám. Lázně jako takové znamenají, že si podáte návrh na lázeňskou péči a čekáte, zda vám ho schválí pojišťovna. V mém případě to bylo složité, protože jsem už dospělá, a tak podmínky schválení jsou složitější. Záleží na tom, jakou diagnózu máte a zda jedete s doprovodem. Dlouhá léta předtím jsme jezdívali do sanatoria Klimkovice.

Zuzka na nohách.Zdroj: Rodinný archiv

Léčba je moc náročná, ale doufám, že mi pomůže. Každý den jsem po procedurách hodně unavená. Rehabilitace mám dvakrát týdně, do toho uhličité koupele, rašelinové zábaly, chodící pás a speciální stůl, ve kterém se mohu postavit na nohy. Ještě mě čeká "vojtovka", takže makám.