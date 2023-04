Ve středu 5. dubna se u nás v budějovické Bouda restaurant v ulici Dr. Stejskala zastavil youtuber steelrod Radim (Radim Dvořáček), který je velký milovník jídel a častý účastník soutěží v pojídání.

Burgeří dort určený pro dvanáct osob spořádal Radim Dvořáček sám za hodinu a 42 minut. | Foto: Veronika Zemanová

Radim nás oslovil, že by s námi chtěl udělat challenge ve snězení našeho burgeřího dortu. My si řekli proč ne. I když všechno bylo narychlo, zvládli jsme to a stihli vše připravit.

Radimovi jsme připravili náš burgeří dort, který vážil 3,150 kg. Ten většinou připravujeme na narozeninové oslavy pro 8 až 12 osob. Radim byl na to sám a na tyto výzvy se většinou připravuje dva dny s tím, že den před výkonem nic nejí. Ale tentokrát to byla Radimova třetí jídelní výzva v průběhu týdne…

Byl to boj, ale burgeří dort zdolal za 1 hodinu a 42 minut. Klobouk dolů! Kdybyste chtěli vědět, co vše v burgeru bylo: hovězí maso, grilovaná slanina, čedar, karamelizovaná cibulka, dubový list, rajčata, polníček, BBQ a majonéza. Velká nálož.

Radimovi děkujeme, že jsme měli tu úžasnou možnost být součástí jeho výzev. Byl to pro nás zážitek a doufáme, že to nebude jeho poslední návštěva u nás.

Veronika Zemanová, Bouda Restaurant České Budějovice

Autorce děkujeme za příspěvek.