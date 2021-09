Obvykle bývá Olešnický dvojboj součástí desetidílného seriálu Českobudějovického dvojboje, tuto mládežnickou soutěž ovšem hasiči letos kvůli covidu nevyhlásili. Možná i proto byl v sobotu počet týmů, které se setkaly v prostorách olešnického sportovního areálu, nižší, než v předchozích letech. Pravidla ovšem zůstala nezměněná.

„Soutěžilo se jako vždy ve dvou hlavních věkových kategoriích. V mladších žácích od 6 do 11 let a starších žácích od 11 do 15 let. Všichni závodníci, kterých bylo celkem zhruba 200 z celého okresu, absolvovali dvě disciplíny. Požární útok a štafeta dvojic. Trať i úkoly měli všichni stejné,“ uvedl vedoucí mladých hasičů Sboru dobrovolných hasičů (SDH) Olešník a člen českobudějovické Okresní odborné rady mládeže Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Vladimír Zibura.

Mladým hasičům v sobotu přálo počasí a děti podávaly skvělé výkony. Prvenství v 16. ročníku Olešnického dvojboje si v konkurenci jedenácti týmů starších žáků nakonec zajistil domácí celek. Za celkem Olešníku se umístili týmy Miletín II. a Lišov I. Klání jedenácti družstev mladších žáků ovládl tým Nové Homole I. před druhými Starými Hodějovicemi a třetím Olešníkem.

Sbor dobrovolných hasičů v Olešníku letos v červnu oslavil 120. výročí svého založení a je jedním z nejstarších hasičských sborů v širokém okolí. Dříve byly založeny sbory pouze ve Dřítni, Chlumci a Zbudově. O rok starší hasičský sbor z Chlumce přitom patří „do rodiny“. Chlumec je totiž vedle Nové Vsi další místní částí Olešníku. Chlumečtí hasiči tak nejenže využívají zázemí svým lépe vybavených kolegů, ale jsou také nedílnou součástí jejich zásahové jednotky. „V současné době máme 166 členů, což nás řadí mezi největší sbory dobrovolných hasičů v Jihočeském kraji,“ konstatoval starosta SDH Olešník Milan Dvořák.

Starosta obce Olešník Milan Kotýnek si spolupráci s hasiči pochvaluje. „Jsou pro obec přínosem a jsou i nedílnou součástí života v ní. „Ve sboru máme i čtyři desítky dětí, což je i skvělým příslibem do budoucna,“ zdůraznil Kotýnek.

Obec Olešník, dříve Volešník, se nachází v okrese České Budějovice zhruba osm kilometrů severozápadně od Hluboké nad Vltavou. Součástí Olešníku s 800 obyvateli jsou místní části Nová Ves a Chlumec.

Ing. Milan Kotýnek, starosta obce