Trochu dříve zavítal Ježíšek do Zoologické zahrady Dvorec. V sobotu 3. prosince totiž dostal zdejší oblíbenec šimpanz Bongo ten nejhezčí dárek. Po dlouhém čekání a náročné přípravě mu majitelé spolu se skvělým týmem připravili krásné překvapení. Dostal zcela nový životní prostor. Pavilon nesoucí jeho jméno, vybaven odpovídajícím prostorem s dostatečným výhledem, s možností zábavy a navazující venkovní expozici s přírodními prvky umožňující výhledy do všech stran. Pavilon je situován tak, že je možné sledovat šimpanze ve vnitřní ubikaci v době nepřiznívého počasí. Zvenčí se nabízí pohled na prostor převyšující všechny dosavadní výběhy v zoo z posezení v přilehlém srubovém přístřešku nebo pohledem přes skleněnou bariéru. Pohled je to exkluzivní a doporučujeme zavítat za Bongem třeba o Vánocích. V oblibě má rozbalování dárků a vzhledem k aktivitě jeho ošetřovatelek se má na co těšit i na Štědrý den.