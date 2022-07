Zvítězili sportovci z Ostravy, třetí místo obsadilo družstvo z Liberce. Sportovci soutěžili v deseti disciplínách, kterými byly bollo ball, hod šipkami do terče, hod basketbalovým míčem do koše, střelba na florbalovou banku, chůze 800 metrů - nordic walking, hod kriketovým míčkem na cíl, dis golf, snack golf, pétanque a lukostřelba. „Celkem bojovalo 18 družstev a my jsme obsadili krásné druhé místo, za které jsme si přivezli domů pohár i diplom,“ raduje se jedna z šestice úspěšných jihočeských reprezentantů Zdena Kroulíková, kterou můžete několikrát týdně potkat na petanquovém hřišti u Malého jezu v Českých Budějovicích.