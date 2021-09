Letos navštívili řadu míst na Domažlicku, nevynechali Horšovský Týn a v neděli přijeli do Světců, kde jim průvodce Pavel Volt představil druhou největší jízdárnu v Evropě.

Následovalo poznávání naučné stezky přes vrch Vysoká do Tachova a po obědě přijeli Jihočeši do Michalových Hor, kde si prošli bývalé hornické městečko i blízké okolí s průvodcem Antonínem Hříbalem. Dověděli se něco z dávné historie dobývání i novější historické zajímavosti. Mezi nimi i to, že právě zde se v roce 1978 natáčela řada scén filmu Drsná Planina. Tehdy film točil dnes známý režisér Jaroslav Soukup a hudbu mu skládal Zdeněk Barták.

Turisté navštívili i vyhlídku o jejíž výstavbu se zasloužil místní patriot František Marek, dále nahlédli na budovu bývalé papírny, kde se za války vyráběl filtrační papír a kde pracoval jako zajatec také synovec francouzského prezidenta Charlese de Gaula Henri de Vernisy.

Výprava se pak přesunula do Boněnova, kde na turisty čekalo překvapení. V místním kostele jim zazpívala mladá nadějná sopranistka, teprve šestnáctiletá Anna Gálisová z Chodové Plané. Její pěvecký výkon odměnili dlouhotrvajícím potleskem ve stoje.

Posledním cílem návštěvy na Tachovsku pak byla rozhledna na Bohušově vrchu nad Planou a poté turisté odjeli zpět do hotelu.

Za fotky a článek děkujeme Antonínu Hříbalovi