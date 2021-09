Jihočeská univerzita oslavila v pátek 10. září jubilejních 30 let programem na Sokolském ostrově. Budoucí studenti tam poznávali všechny fakulty i jejich historii. Pokřtila se kniha o Jihočeské univerzitě, jejím postupném vývoji. Hudební vystoupení začínala v 17 h Cenou Anděl ověnčenou vltavotýnskou kapelou Epydemye, v 18.40 h zazpívala kapela Sto zvířat, ve 20.30 h ji vystřídala skupina He Band a ve 22.15 h zakončil sérii koncertů interpret 7krát3.

Oslavy 30 let Jihočeské univerzity | Foto: Štěpán Kuděj

Podívejte se, jak slavila Jihočeská univerzita, její příznivci a bývalí, současní i budoucí studenti třicet let! Děkujeme Štěpánovi Kudějovi za zaslané fotky.

