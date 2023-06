Jaká je úloha Jihočeského studentského parlamentu? Od kdy existuje, kdo jsou jeho členové, kolik jich je jak často se scházejí? Vysvětluje předsedkyně mediálního výboru Veronika Černá z Vyšší odborné školy a střední školy České Budějovice.

Jednání Jihočeského studentského parlamentu | Video: Veronika Černá

Jihočeský studentský parlament sdružuje studenty Jihočeského kraje. Záminkou pro jeho vytvoření bylo a je zlepšit středoškolákům studijní léta, snaží se tedy reprezentovat jejich zájmy a názory, čímž vytváří prostor pro změnu. První schůze JSP se konala 5. prosince 2022, v červnu by měl být schválený jako spolek. Členy se mohou dobrovolně stát studenti středních škol v jihočeském kraji, momentálně je zapojených kolem 52 škol.

Jihočeského studentského parlamentu jsem osobně součástí jakožto zástupce za naši školu - Vyšší odbornou školu a střední školu, s. r. o. Zároveň zastávám pozici předsedkyně mediálního výboru. Poprvé jsem se účastnila již v prosinci, podruhé pak v březnu.

Co konkrétně bylo na programu posledního jednání studentského parlamentu? Na tomto projektu je úžasný nápad “od studentů pro studenty”. Ráno nás přivítala beseda o vysokých školách a maturitách, připravená právě našimi vrstevníky. Navázala prezentace partnerských parlamentů, konkrétně Plzeňského studentského parlamentu a Středoškolského pražského sněmu, od nichž jsme můžeme brát inspiraci nebo se podílet na společných projektech. Nevyhnuli jsme se ani více pracovním záležitostem, jako byl projev o stavu parlamentu našeho předsedy, dále jednání výborů (momentálně jsou ustanovené čtyři - mediální, komunitní, pro parlamenty a finanční). Poslední bodem programu byla diskuse v pracovních skupinách o tématech: Mladí v politice, Co vám chybí ve školství, Budoucnost JSP, Vysoké školy.

Každé zasedání je mnohem lepší než to předchozí. Jednak předsednictvo si je jistější v tom, co dělá, jednak ze všech opadá nervozita toho, že se neznáme. Jsme víc uvolnění, jak ve výborech, tak v diskusních skupinách, což vede k lepšímu vyjadřování názorů a plnění úkolů. Je skvělá příležitost poznat lidi ve stejném věku, které zajímá to, co vás a zároveň společně máte možnost vybudovat něco užitečného. Za mě má jihočeský studentský parlament veliký potenciál, co se podpory středoškoláků týče a je příjemná příležitost být jeho součástí.

Jihočeský studentský parlament