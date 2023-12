Jak se proměňovaly vánoční stromky a jejich zdobení v průběhu století, představuje výstava Regionálního muzea v Českém Krumlově a díky ní i reportáž Toulavé kamery, kterou můžete sledovat tuto neděli.

Jak si můžete i sami vytvořit polaz, předvádí výtvarnice muzea Lenka Kohoutková. | Foto: Mirka Bezrouková

Dozvíte se také, že první ozdoby byly jedlé, i to, co je polaz, a jak si ho můžete vytvořit i sami. A že souvisel s lidovou magií slunovratu i koledníky, kteří chodívali ponejvíce na Štěpána dům od domu a zpívali koledy. V tomto čase ale v Krumlově potkáte spíše roje andělů a okusíte další součástí zdejšího bohatého adventního programu. Dopřát si můžete i výšlap na ikonickou zámeckou věž a pod ní se kochat v Hradním muzeu poklady z depozitářů - mj. i sklo a porcelán, který provázel vánoční čas už Rožmberků, Eggenbergů a Schwarzenberků. Připravena je tam i ukázka vánoční tabule ředitele krumlovského panství.

Příští neděli se s Toulavou kamerou můžete podívat i do Jindřichova Hradce na světově unikátní Krýzovy jesličky. Uvidíte, jak se během velmi náročné rekonstrukce proměnily a vrátily do barevné podoby před více než sto lety, kdy je punčochářský mistr Tomáš Krýza vytvořil. Tým restaurátorek a pracovníků Muzea Jindřichohradecka dokázal po dvoumetrových segmentech ozdravit tento největší lidový mechanický betlém s více než tisícovkou figurek vlastními silami a zabránit tak tomu, že by byl odvezen do restaurátorské dílny a zhruba 15 let by ho návštěvníci nemohli vidět.

Tradiční zdobení vánočního stromku je oblíbené podnes. Méně známý je tzv. polaz - i ten je k vidění v Regionálním muzeu v Č. Krumlově.Zdroj: Mirka Bezrouková

Výlety s Toulavou kamerou si můžete naplánovat i pro příští rok - inspiraci najdete v už 37. dílu oblíbeného knižního seriálu - právě teď se vypravil do knihkupectví. Jihočeské tipy na jeho stránkách už znáte také z obrazovky, například Archeoskanzen Trocnov, Zlatý kočár z krumlovského zámku anebo Netolicko s mj. s připomínkou slavných koňských trhů a zajímavostmi ve zdejším muzeu. Unikátní sbírkou pohlednic, ukázkami venkovského života v okolí i městských řemesel - mezi ta nejproslulejší patří podnes pečení netolického chleba.

Mirka Bezrouková

Zdroj: Deník/ Redakce