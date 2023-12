Překvapivě bohatá sněhová nadílka, která z pátku na sobotu napadla i v jižních Čechách, způsobila komplikace lidem, jež se ráno vypravili na českobudějovické vlakové nádraží.

Sněhová nadílka komplikovala železniční dopravu. | Foto: Radek Gális

„Dneska vůbec nevyjely vlaky směrem na Plzeň ani do Strakonic,“ vysvětlovala v sobotu ráno pokladní ČD s tím, že ani na tuto trať radši neprodává lístky, aby je nemuseli lidé vracet. Paní na informacích, které otvíraly v devět hodin, byla také pesimistická. „Vlaky na Plzeň ani do Strakonic nejedou, sledujte informační tabuli. Nebo víte co, jděte domů, tady máte telefonní číslo, a zavolejte si na k nám informace,“ snažila se uspokojit čekající cestující.

Na trati, prý někde u Číčenic, způsobil v noci z pátku na sobotu sníh poruchu vedení, která se opravovala několik hodin. Některé vlaky sice z krajské metropole vyjely, ale vracely se zpátky, zpoždění nabraly i lidé, jedoucí do Prahy, a ani do Českého Krumlova v sobotu ráno pravidelný spoj nevyjel. Vlaky směrem na Plzeň a Strakonice nejely ani v sobot