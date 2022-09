Chovné trio bylo do zoo dovezeno na začátku roku 2021. Od ledna byli kaloni přestěhováni ze zázemí zoo do nové expozice v pavilonu Wanawake a nyní obývají letní voliéru. Běžná doba pro rození mláďat je od února do dubna. Nebylo tedy pravděpodobné, že by se v pozdním létě mělo narodit mládě. Změna chování samice však začala nasvědčovat i k této možnosti.