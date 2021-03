Při psaní pár řádek na téma „Co dělají herci, když nehrají“ jsem si uvědomil jeden paradox. Před několika lety v době, kdy ještě nikdo netušil, co jednou přijde a jak jeden malý vir dokáže zastavit nejen kulturu, jsem přišel s nápadem udělat pro herce nějakou zajímavou akci, abychom jak se říká utužili kolektiv a setkali se i mimo jeviště a zkušebnu. Poprvé jsme vyrazili na Kleť, odkud jsme pak sjížděli na koloběžkách. Jindy jsme zase uspořádali společnou grilovačku či se vydali na jižní Moravu za památkami a vínem. Tyto akce jsme nazvali „Když herci nehrají“. Ani ve snu mne nenapadlo, že to opravdu jednou nastane, že se nebudeme moci scházet, zkoušet a společně tvořit.

Můj sluha Saturnin. | Foto: Petr Zikmund

Loňský rok 2020 byl opravdu zvláštní. V lednu jsme se pustili do přípravy divadelní hry na motivy nejúspěšnější knihy Zdeňka Jirotky – Saturnin. Znáte to, jak to chodí v divadle, když se chystá nová hra? Kulisy a rekvizity se vyrábí na poslední chvíli, takže herci na zkouškách dělají vše jenom jako. Kostýmy se došívají a upravují ještě na generálce atd. V loni bylo vše jinak. Výpravu jsme měli hotovou již v únoru. Ještě jsme stihli první čtenou zkoušku a pak se již dlouhé týdny neviděli. Termíny představení nasmlouvané, vše vyrobené, herci natěšeni, ale zkoušet se nedá. Nakonec po uvolnění vládních opatření všichni zabrali a vše nazkoušeli během tří intenzivně využitých víkendů, kdy jsme se zavřeli na chalupu a zkoušeli od rána do noci. Takhle rychle jsme ještě nikdy novou hru nenazkoušeli. Odměnou nám pak byla spousta představení odehraných v letních měsících po celých jižních Čechách. Vůbec nám nevadilo, že Saturnina souběžně s námi uvádí i tři další divadelní soubory včetně profesionálního Jihočeského divadla. Myslím, že diváci i my jsme si ten Jirotkův suchý anglický humor skvěle užívali a chvíli nemysleli na to, čím jsme prošli a co nás ještě čeká. Zvládli jsme ještě v této době nazkoušet Pohádky z kufru, autorské představení Jarky Malinové, určené nejenom nejmladším divákům. Léto 2020 bylo po herecké stránce krásné. Jedno představení střídalo druhé až do chvíle, kdy se opět vše zastavilo.