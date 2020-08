Kocourek Ed Sheeran

Zrzavý klučina s hlasem, že se ženským podlamují kolena? Ed Sheeran! A u nás v útulku volný k adopci. Je to hvězda na entou, dokonce si zahrál ve videoklipu Perfect!

Ed je nesmírně přítulný, společnost vyžadující, extrovertní, hravý, asi tři měsíce starý kocourek. Je čistotný, hodí se do bytu i do domku se zahradou, v budoucnu po kastraci nejspíš ocení možnost chodit si na špacírky. Vztah k jiným zvířátkům si vzhledem ke svému malému věku určitě vytvoří. Do adopce bude připraven odejít začátkem srpna, kompletně naočkovaný, ošetřený proti vnějším a vnitřním parazitům a označený mikročipem.

Mourek Pan Božský

Nebyl by to Sex ve městě, aby nedošlo k nějakému zvratu. Nechyběla Vám mužská postava? Koťátka byla při příjmu velice malinká, nyní povyrostla a je víc než jasné, že máme pana Božského. Chudák si s námi ale vytrpěl. Pan Božský je vrnivý kocourek a hledá svůj domov.

Černá koťata

Will a Grace jsou nejlepší přátelé a oba bydlí v New Yorku. Will je právník a Grace je designerka. Znáte ten seriál? V Útulku Tábor - pro psy a kočky máme také Willa a Grace. I náš Will je tak trochu právník a stará se o bezpečí své ségry Grace. Grace má design vyloženě v krvi, dokáže bleskurychle přestavět zázemí kotce s vkusem jí vlastním (čtěte naprosto odlišným od našeho). Jsou to rozkošná černá koťátka, stáří odhadujeme na 12-13 týdnů. Koncem července budou připravena odjet do adopce. Do adopce odjedou kompletně naočkovaná, ošetřená proti vnitřním i vnějším parazitům a označená mikročipem.

Zájemci volejte na 778 465 467 či 773 791 322 nebo piště na utulek@tstabor.cz. Podmínkou adopce je kastrace po dovršení pohlavní dospělosti koťat.

Útulek Tábor - pro psy a kočky