Členové souborů Javor a Javoráček z Lomnice nad Lužnicí se na velikonoční koledu vydali v krojích. A nejen to! Protože je přestupný rok, vypravila se na koledu také děvčata.

Jdeme třeba k vám. | Foto: Marcela Božovská

Ne aby to klukům oplatily, ale aby si užily trochu zábavy a že byl tak krásný den. Koneckonců, už roky chodí po našich ulicích smíšené partičky koledníků - my se jen oblékli do kroje. A líbilo se nám to! Šli jsme pěkně společně a s chutí omladili pomlázkami každého, kdo otevřel své dveře, vyslechl si koledu a nějakou koledou nás odměnil.

Koledovali jsme na dvou místech v Ševětíně a v Lomnici nad Lužnicí - podle bydliště koledníků.

Marcela Božovská