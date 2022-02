O tom, jak vznikly hrací karty, bylo publikováno mnoho vědeckých i laických hypotéz. Žádná z nich však nepřináší dost důkazů, aby mohla být považována za tu jedinou správnou. O něco lepší je situace v oblasti karetních her pro děti, i když ani zde není úplně jasno. Historie „dětských“ karetních her není tak dlouhá, jako her pro dospělé – z dobových pramenů je známo, že od počátku 19. století se hrály hry podobné těm dnešním dětským, ale hráli je především dospělí nebo rodiny s dětmi. Ku hraní se používaly standardní (především špádové) karty, v nichž například roli Černého Petra převzala některá z figurálních karet.