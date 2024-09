Do 4. října je možné si na náměstí prohlédnout výstavu s názvem 30 let novodobé městské energetiky.

Zejména této etapě jinak mnohem delší historie je od 20. září věnována výstava nazvaná 30 let novodobé městské energetiky. Na náměstí Přemysla Otakara II. potrvá do 4. října. Poté se přesune na Lannovu třídu, kde bude k vidění do konce roku.

Na dvanácti venkovních panelech představuje zlomovou epochu, ve které se uhelná teplárna významně ekologizovala. Optimalizovala se rozvodná síť částečnou konverzí parovodů na horkovody tam, kde nebylo potřeba dodávat technologickou páru pro průmyslové a jiné provozy. Vybudovala se zařízení na odsíření, snížení oxidů dusíku a emisí prachu, což se okamžitě projevilo ve zlepšení kvality ovzduší. Probíhající výměna dosluhujících technologií ze 70. let byla ambiciózně pojata jako příležitost k další modernizaci podniku spojené s dekarbonizací a postupným ukončením spalování fosilních paliv.

České Budějovice se tak zbaví závislosti na uhlí, které bude zcela nahrazeno bezemisními a obnovitelnými zdroji. V loňském roce byly zahájeny dodávky tepla z Temelína, aktuálně se dokončuje kotel na biomasu a následovat bude realizace zařízení na energetické využívání odpadů ZEVO Vráto.

„Je to unikátní řešení, kombinující místně dostupné čisté zdroje energií - jadernou elektrárnu, dřevní štěpku a komunální odpad, který dosud končí neekologicky a nehospodárně na skládkách. Přestože se z něj dá ještě vyrobit teplo a elektřina prostřednictvím moderních technologií šetrných k životnímu prostředí. Občanům města a zdejším firmám to přinese i do budoucna bezpečné dodávky tepla za dlouhodobě předvídatelné a stabilní ceny. Současně pomůžeme nastartovat oběhové hospodaření s odpady. Na to můžeme být jako akcionáři právem hrdí,“ říká primátorka Dagmar Škodová – Parmová.

Výstava připomíná nejvýznamnější momenty v dějinách novodobé budějovické energetiky. Ať již to byly modernizační a ekologické investice, komplikované akcionářské vztahy mezi lety 2011 až 2015, rozvojové strategie a moderní trendy spojené s cirkulární ekonomikou i komunitní energetikou se sdílením energií z obnovitelných zdrojů. I zde je role teplárny nezastupitelná a pro život ve městě významná.

„Žijeme v přelomové době. Naše práce spojená se zajištěním komfortních dodávek energií ovlivní budoucnost dalších generací. A také proto se snažíme o hledání různých synergií a minimalizaci vlivu této činnosti na životní prostředí, České Budějovice se svojí teplárnou jsou v tom bezesporu lídry. Za to patří dík vedení města, našim předchůdcům i současným kolegům,“ říká Václav Král, předseda představenstva teplárny.

Výstava připomíná také společenskou odpovědnost teplárny, dlouhodobě a systematicky podporující komunitní život ve městě v sociální oblasti, kultuře, technickém vzdělávání i práci s dětmi a mládeží. Součástí těchto aktivit je rovněž podpora sportu ve městě.

Bohdana Kollerová