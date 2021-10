Netradiční žádost o ruku se stala na akci Budějovický wester na Sokolském ostrově. Tam hrály kapely Dobrá pára, Nahy a Bagr, Nezmaři, Kvintet Písek, Martin Kajaba a Weekend. Jimmy Magura předvedl kovbojskou show. Děti jezdily na ponících, vyráběly, střílely z luků a zkusily si další disciplíny. Přítomní přihlíželi indiánskému tanci a poslechli si indiánské bubny. Zkusili si švihání bičem nebo poslali tematický pohled. Taneční soubor Blueberry stepoval. Příchozí si prohlédli indiánskou vesnici a podívali se do vybaveného indiánského týpí.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.