O drobné činorodé dámě, - paní Marii Hanušové se říká, že naučila Jihočechy chodit na umění. Poté, co se z Prahy, kde studovala a pak pracovala ve Fondu výtvarných umělců přestěhovala na jih, stála v Týně nad Vltavou a pak na Hluboké coby galeristka u desítek výstav, které přivedly do kraje špičkové umělce z celé republiky, a i jihočeským otevřela nevídanou možnost představit svou tvorbu. Vltavotýnské dvorky - cyklus velkých výstav, jež zavedla, se staly legendou, na níž se podnes vzpomíná! I proto více než čtyřicet umělců reagovalo na pozvání Pavla Frelicha z Galerie Knížecí dvůr, aby společně vytvořili kolektivní výstavu jako hold Marii Hanušové. Právě totiž slaví osmdesátku, a zároveň 55. výročí působení v oboru. Výtvarníci, z nichž mnohé spojuje s paní Marií dlouholeté přátelství a spousta zážitků, poslali na hlubockou prodejní výstavu svá díla, mnozí ovšem prý přijedou gratulovat i osobně. A to při vernisáži, na níž je zvána i široká veřejnost. V Knížecím dvoře na náměstí se uskuteční v sobotu v 15 hodin. Na jedinečnou kolekci děl z ateliérů našich předních umělců se můžete vypravit do 30. října.