Hlavní téma tábora "Zdravotníci v akci" naplnily lekce první pomoci, fyzioterapie, péče o novorozence, děti se také učily komunikovat s nevidomým kamarádem, dívat se na svět pod mikroskopem, a dokonce si vyzkoušely i prvky sebeobrany. Ve čtvrtek absolvovaly celodenní výlet do Hluboké nad Vltavou, kam došly pěšky a zpátky jely lodí. Základnu měl příměstský tábor v budově ZSF JU v ulici U Výstaviště a obědy poskytla menza Jihočeské univerzity.

Letní příměstský tábor, stejně jako další lekce Dětské univerzity během školního roku, vychází ze zaměření této fakulty na pomáhající profese ve zdravotnictví, sociální práci a bezpečnostních oborech. Fakulta má s Dětskou univerzitou už letitou zkušenost a pokaždé se tato nabídka setkává se skvělým ohlasem a kapacita lekcí je rychle zaplněná. Vždy totiž připraví pestrý program, aby si děti zábavnou a hravou formou osvojily znalosti a dovednosti užitečné i pro běžný život. To oceňují i rodiče, kteří své potomky tentokrát přiváželi nejen z Českých Budějovic a okolí, např. z Boršova, Hluboké nad Vltavou či Hosína, ale dokonce i ze vzdálené Kardašovy Řečice.

Jedním ze stěžejních témat, která děti velmi baví a rodiče si těchto znalostí vždy velmi cení, jsou základy poskytování první pomoci. Příměstský tábor tentokrát touto lekcí začal: děti v pěti skupinkách v pondělí ošetřovaly „pacienty“ s podezřením na zlomeninu páteře, s otevřenou zlomeninou nohy, tepenným krvácením na předloktí, s cévní mozkovou příhodou a epileptickým záchvatem. Tedy v situacích, s nimiž se mohou setkat na ulici, doma či jinde v běžné praxi – a každý, kdo umí správně a rychle zareagovat, může někomu zachránit život. Neméně důležitá je schopnost účinně pomoci při dalších potížích, proto se děti učily například i to, jak vynést kamaráda do schodů. Odpoledne se ještě více vžily do role záchranářů a musely si poradit i v situacích, které díky působivému maskování vyžadovaly větší dávku odvahy a profesionality.

Podnětným zážitkem byla ve středu návštěva dvou nevidomých žen v kampusu Jihočeské univerzity. Z Plzně přijela Martina Izingová z Plzně zastupující projekt Návštěvami POTMĚ, která oslepla až v dospělosti po zranění. Děti velmi zaujal její příběh a hlavně vodicí pes: fenka zlatého retrívra Bianka. O tom, jak se chovat k nevidomým, ale také jak člověk s postižením zraku vnímá svět a jaké má pomůcky pro usnadnění běžného života, si s dětmi povídala také Šarlota Hambergerová z Českých Budějovic, ředitelka Spolu s vámi, z. ú., která je úplně nevidomá už od narození. Děti se jich neostýchaly zeptat na cokoli i ze soukromého života, velmi je zaujaly různé druhy pomůcek a samozřejmě hlavně pes – ihned začaly vyprávět o svých domácích mazlíčcích a všechny využily příležitosti Bianku si pohladit. „Dětské skupiny a tábory navštěvujeme často a máme zkušenost, že děti si tuto zkušenost nesou v sobě a pak se nebojí nevidomého člověka oslovit a nabídnout mu pomoc. U vás jsme potkaly velmi šikovné děti, které už o tématu hodně věděly – je znát, že je váš tábor zdravotně zaměřený, takže děti o tom mají větší povědomí a také jsou velmi empatické. Jsme za to vděčné, protože čím víc tuto osvětu můžeme šířit, tím lépe,“ shrnula Šarlota Hambergerová z Českých Budějovic.

Alena Binterová