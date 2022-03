V sobotu 5. března se ve vltavotýnské Sokolovně konala humanitární sbírka pro Ukrajinu. Lidé nosili oblečení, trvanlivé potraviny, elektroniku, hygienické potřeby aj. Vybrané věci budou převezeny na hranici s Ukrajinou. Děkujeme Miroslavu Bžochovi a Tereze Matějkové za příspěvek.

Sbírka pro Ukrajinu v Týně nad Vltavou | Foto: Miroslav Bžoch

Podle organizátorky sbírky Terezy Matějkové se v Týně nad Vltavou vybralo 140 krabic věcí, tj. 2,5 tuny darů. "Lidé přinesli hlavně oblečení a příslušenství, nápoje, hygienické potřeby a lékařský materiál," vyjmenovává Tereza Matějková. Sbírka bude distribuována do Prahy. "Musíme ještě roztřídit oděvy," říká. Dary z Týna nad Vltavou Tereza Matějková dopraví na strahovské koleje ČVUT, odkud pojedou na ukrajinské hranice a do měst, kde jich je třeba, a také příchozím do České republiky. Další várka bude z 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy distribuována skrze ambasádu a velvyslanectví. Sbírku organizuje a logisticky zajišťuje také organizace Silicon Hill.