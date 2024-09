Hezké vzpomínky jsou cestou do míst, kde nám bylo dobře. Letos se konal již třetí ročník literární soutěže pro seniory Dobrovodské zrcadlení, tentokrát na téma Můj dům, můj hrad aneb Tady jsem doma.

Slavnostní vyhlášení výsledků s předáním cen i prezentací sborníku prací z předešlých dvou ročníků se konalo 3. září v Domově pro seniory Dobrá Voda u Českých Budějovic.

Smysl pro dobrou věc

„Letošní ročník byl zamyšlením a vyjádřením vzpomínek, pocitů na domov, nad bydlením v jakékoliv fázi naší životní cesty,“ uvedla za pořadatele soutěže hlavní organizátorka Alexandra Čečetková, která je v domově manažerkou sociální práce. Účastníci se zamýšleli nad otázkami: Co dělá domov domovem? Kde je moje doma a kde jsem se cítil/a doma. Co tvoří domov, kde odpočíváme, vnímáme lásku, bezpečí, přijetí? Co dělá domov tzv. nedotknutelným místem?

Porota hodnotila v několika kategoriích tři desítky příspěvků, které zaslali klienti Domova pro seniory Hvízdal v Českých Budějovicích, Centra sociálních služeb Staroměstská v Českých Budějovicích, Domova pro seniory Horní Stropnice, Domova pro seniory Máj v Českých Budějovicích, Domova pro seniory Chýnov pracoviště v Budislav, Domova pro seniory Dobrá Voda, pracoviště Dobrá Voda a Chvalkov. Mezi porotci byli novinářka a spisovatelka Hana Hosnedlová, novinář František Linduška nebo aktivizační pracovnice a absolventka oboru bohemistika Kateřina Hájková. Alexandra Čečetková jim poděkovala za součinnost, ochotu, dobré srdce a smysl pro dobrou věc.

close info Zdroj: Radek Gális zoom_in Výherci a účastníci soutěže společně se zaměstnanci domovů spolu prožili báječné dopoledne.

Cenu roku 2024 získala Jana Kleinová z Domova pro seniory Hvízdal za příspěvek Sólo. „Letošní ročník v oblasti prózy byl velmi vyrovnaný, proto cenu za prózu získalo víc přispěvatelů,“ uvedla Alexandra Čečetková. Cenu získali Miluše Procházková, Jiřina Bednáriková, Růžena Jiříková, Jaroslav Kuneš, Jiřina Hokrová, Věra Semrádová, Jaroslava Čapounová, Anna Ambrosová, Eliška Kasperová, Daniela Šenkýřová a Libuše Hrošková. Cenu za poezii si odnesl Václav Vochozka a ostatní přispěvatelé získali cenu za účast, takže vítězové byli, oprávněně, všichni.

Sdílení životních příběhů

Všichni zúčastnění dostali dárkovými balíčky a diplomy, které jim předala ředitelka Domova pro seniory Dobrá Voda Jana Zadražilová. „Jsem moc ráda, že se soutěž klientům líbí, a že jsme letos mohli prezentovat i sborník prací z uplynulých dvou ročníků,“ svěřila se ředitelka, která s úsměvem přiznala, že už by mohla soutěžit také. Doplnila, že si váží podpory a zájmu náměstkyně hejtmana Lucie Kozlové, která převzala záštitu nad literární soutěží i sborníkem. Poděkovala také kolegovi Jindřichu Čermákovi, který se na zpracování sborníku velkou měrou podílel, a vedoucí sociálního úseku domova Renatě Tetourové za podporu a víru v dobrý výsledek.

Do sborníku byly zařazeny příspěvky z uplynulých ročníků, kdy se účastníci zamýšleli nad tématy Přátelství mého života a Láska prochází žaludkem. „Ve sborníku jsou nejen oceněné práce, protože všichni se chtěli podělit o svůj pohled na život v duchu motta soutěže: Život je jako zrcadlo, když na něj hledíš pozitivně, odvděčí se ti úsměvem,“ uvedla Alexandra Čečetková, která všechny stávající i nové spisovatele pozvala k účasti na dalším ročníku. Literární soutěž je určena všem seniorům, kteří by se rádi podělili o své vzpomínky, paměti a prožitky. „Hlavním cílem soutěže je možnost vyjádření svých myšlenek, pocitů, představ, přání a zážitků. Je to i možnost pochopení, rekapitulace v životě, sdílení s ostatními svůj příběh a předávání jedinečnosti daného okamžiku,“ dodala Alexandra Čečetková.

Radek Gális