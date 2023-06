Saša Rašilov, Ladislav Hampl, Vanda Hybnerová nebo David Novotný, to jsou herecké osobnosti, které můžete vidět v Metropolu v divadelních komediích ještě před začátkem prázdnin.

Budějovický Metropol nabízí před prázdninami komedie. Nalaďte se na léto. | Foto: Archiv

Ve čtvrtek 15. června Metropol uvede romantickou crazy komedii Lov na losa. Tento příběh začíná romanticky. Eliška s Kamilem se právě nastěhovali do svého prvního bytu a plánují svatbu. Chystají se na návštěvu Eliščiných rodičů, během níž je chce Kamil požádat o ruku jejich dcery. Idylickou atmosféru však naruší náhlá přítomnost bývalého Eliščina milence. Tím děj dostává nový impuls a již se nehraje podle pravidel. Dva muži a žena, která neví, co chce, ale nedá pokoj, dokud to nedostane. A kostým losa čeká na svou příležitost ve skříni… Hrají Saša Rašilov, Ladislav Hampl, Marek Daniel, Petra Horváthová a Jana Polášková.

KVÍZ: Jižní Čechy a příroda. Poznáte krásná a oblíbená výletní místa?

V pondělí 19. června mohou zájemci zhlédnout divadelní komedii pražského Divadla Palace „Be My Baby – Buď moje bejby“, která je typickým příkladem toho, že se protiklady přitahují. To samo o sobě skýtá spoustu vtipných situací, jež nechají vyniknout komediální talent dvou hlavních hereckých představitelů Vandy Hybnerové a Davida Novotného. Ona je Angličanka, stále nervózní a zatvrzelá stará panna, on je popudlivý Skot. Zprvu vynikají jejich nesourodé povahy, avšak dohromady je svede netradiční úkol – postarat se na několik dní o bezbranné novorozeně. Hrany se začínají obrušovat, Amor cílí svůj šíp, a to je už jen krůček ke vzplanutí dvou zprvu zahořklých srdcí… Dále hrají Michaela Sejnová Dittrichová, Mirek Sabadin, Lenka Zbranková a Jiří Vojta.

Vstupenky na obě představení zakoupíte v předprodeji Metropolu nebo on-line zde: https://www.metropolcb.cz/program-colosseum.html.

Petr Holba