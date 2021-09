Otec lvíčete Ugas je potomkem zakladatele chovu lvů v ZOO Dvorec Kristiána. Ugas je sám již kmetem mezi lvy. Narodil se v červeneci 2005. Samice Nina je sice o něco mladší a její minulé porody byly vždy doprovázeny komplikacemi. Poslední mládě přivedla na svět v lednu 2017. Jednalo se o samici Shinu, která je nyní již dospělá a žije také v ZOO Dvorec. Další roky Nina nezabřezla a tak chovatelé pracovali s myšlenkou, že se již mláďat od tohoto páru nedočkají. Zdravé a života schopné mládě a zkušenost matky vedla chovatele k přesvědčení, že tentokrát porod proběhl bez problémů a poporodní stav matky a mláděte je zcela v pořádku. Ugas dohlíží na bezpečí své rodiny a k mláděti přistupuje s citem lvího krále a pyšného otce. Za hezkého počasí je celá rodinka k vidění ve venkovním výběhu. Můžete se přijít podívat každý den od 9:00 do 17:00.

Po více jak čtyřech letech se našemu nejstaršímu lvímu páru narodilo zdravé mládě. Lvice Nina přivedla 18. srpna 2021 na svět jedno krásné lvíče. Stalo se tomu tak přímo před zraky návštěvníků, kteří s velkým respektem sledovali příchod nového člena do lví rodiny.

